Enerjisa\'nın Mobil Eğitim Projesi Deprem Bölgesine Taşınıyor

Ekonomi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından 2018'de başlatılan ve 10 bin öğrenciye ulaşılan Mobil Eğitim Merkezi Projesi deprem bölgesindeki öğrencilerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projenin 2025 rotasının en önemli parçası Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden 5'inin elektrik dağıtımından sorumlu Toroslar EDAŞ'ın çalışma sahası olurken, Mobil Eğitim Tırı bu yıl Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olan ve gençlerin kariyer gelişimlerine destek olma amacıyla geliştirilen proje ile 2024'te Ankara, İstanbul, Adana ve Hatay başta olmak üzere 12 şehirde 10 meslek lisesi ve 16 üniversitede toplam 2 bin 600 öğrenciye, Mobil Eğitim Merkezi Projesi'nin başlangıcı olan 2018'den itibaren toplam 10 bin öğrenciye ulaşıldı.

Mobil Eğitim Merkezi ile enerjinin yolculuğu, elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunun başladığı noktadan, tüketicilerin evlerine varana kadar tüm detayları kapsayacak şekilde baştan sona aktarılıyor. Teknik gelişim ekipleri tarafından öğrencilere elektrik dağıtım sektörüne dair teknik eğitimler veriliyor, merak edilen sorular cevaplandırılıyor.

Mobil Eğitim Merkezi'nin lise ve üniversitelere yaptığı ziyaretlere eşlik eden insan ve kültür uzmanları, öğrencilere Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ndeki staj programları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verirken, eğitim hayatları ve kariyer yolculukları için önemli bir adım atmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Mobil Eğitim Tırı'nın bu yıl Hatay başta olmak üzere Toroslar EDAŞ sorumluluk sahasındaki depremden en çok etkilenen illeri ziyaret edip öğrencilerle buluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılarken, depremin izlerini de eğitime verdiğimiz desteklerle sileceğiz. Türkiye'de sektörümüzde bir ilk olan Mobil Eğitim Merkezi Projemiz ile bugüne dek 10 bin öğrenciyle buluştuk. Teknik Gelişim ekiplerimizin desteği ile sektörümüzün geleceği olan gençlerimize uygulamalı olarak elektrik dağıtım sektörü hakkında eğitim veriyor, İnsan ve Kültür uzmanlarımızla kariyer rehberliği hizmeti sunuyoruz. Enerji sektörüne nitelikli iş gücü, ülkemizin verimliliğine ise katkı sağladığımız bu projeyle deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi de büyük bir özveri ile sürdüreceğiz."