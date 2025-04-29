Enerjisa ve Brisa\'dan Yeni Isı Pompası Projesi

ENERJİ verimliliğini artırmak için yeni bir iş birliği yapan Enerjisa Enerji ve Brisa, tasarruf ve verimlilik odaklı ikinci ısı pompası projesini hayata geçirdiklerini duyurdu. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarıyla sürdürülebilirliğe katkı vermeyi hedefleyen Enerjisa Enerji, daha önce Brisa'nın fabrikasına güneş enerjisi santrali kurmuştu.

Enerjisa Enerji ve Brisa, enerji verimliliği uygulaması için güçlerini birleştirerek yeni bir projeye imza attı. Brisa'nın Aksaray'daki fabrikasında inşa edilen güneş enerjisi santrali ve ısı pompası projelerinde birlikte çalışan iki şirket, şimdi de Brisa'nın İzmit Fabrikası'nda, tasarruf ve verimlilik odaklı ısı pompası projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Çevre dostu projenin aynı zamanda enerji tasarrufu da yaratması amaçlanıyor. Toplamda 4,8 MW kurulu güce sahip üç ısı pompasından oluşan sistem, enerji verimliliğini artırırken, çevreye duyarlı teknolojilerle sanayide sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

'YAKLAŞIK 6 BİN HANENİN YILLIK ISINMA İHTİYACINA DENK TASARRUF'

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Brisa İzmit fabrikasında atık ısının geri kazanımıyla yaklaşık 6 bin hanenin yıllık ısınma ihtiyacına denk gelen 4,3 milyon m3 doğalgaz ve yaklaşık 55 bin m3 su tasarrufu sağlaması beklenen bu sistem, 6.180 ton karbon salımını önlemeyi hedefliyor. Enerji Performans Sözleşmesi (ESCO) modeli kapsamında geliştirilen projenin yatırım finansmanının tamamı Enerjisa Enerji tarafından karşılanacak. Şirket; enerji etüdü, detaylı analiz ve projelendirme süreçlerine ek olarak sistemin sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak için bakım, onarım ve performans takibini de sözleşme süresince sürdürecek.

"Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in karbon nötr hedeflerine ulaşma yolculuğunda en büyük katkıyı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri sunuyor. Atık ısının geri kazanımı, iklimlendirme, basınçlı havanın kullanımı, elektrik motorları, aydınlatma projeleri gibi enerji verimliliği uygulamaları ile birincil enerji yoğunluğu azaltılarak, kaynaklardan tasarruf ediliyor. 2030'a kadar 20,2 milyar dolar enerji verimliliği yatırımı planlayan Türkiye'nin sadece kamuda değil özel sektörde de birincil enerji tüketiminde yüzde 16 tasarruf sağlaması bekleniyor."

PINAR: TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR ENERJİ GELECEĞİNE TAŞIMAYA KARARLIYIZ

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, sürdürülebilir enerji dönüşümünün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Enerji ithalatına bağımlılığımızı azaltmak, cari açığı düşürmek ve enerji arz güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ancak sadece üretimi değil, tüketimi de dengeli hale getirmeli, birincil enerji yoğunluğumuzu düşürmeliyiz. Enerji verimliliği uygulamaları, işletmelere ve ülke ekonomisine anlamlı katkılar sağlıyor. Bakanlığımızın 2030'a kadar açıkladığı 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırım hedefi sadece kamunun değil, özel sektörün de gündeminde olmalı. Bu yatırımlar sayesinde birincil enerji tüketiminde yüzde 16 oranında tasarruf hedefleniyor" dedi.

"Bu dönüşüme Enerjisa Enerji ve Brisa gibi sektörünün öncü şirketleri olarak somut projelerle katkı sunuyoruz" diyen Pınar, "2022'de Brisa'nın Aksaray fabrikasına kurduğumuz güneş enerjisi santralini bu yıl 13 bin panele çıkararak genişlettik. Şimdi de İzmit fabrikasında 4,8 MW kurulu güce sahip ısı pompası projesini hayata geçirdik. Bu kurulu güç ile yaklaşık 6 bin hanenin yıllık ısınma ihtiyacına denk gelecek miktarda yani yaklaşık 4,3 m3 doğalgaz tasarrufu sağlayacağız. Bu proje, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyor. Attığımız her adım, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyor. Enerjisa olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı ve Türkiye'yi daha güçlü bir enerji geleceğine taşımayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

KÜRKÇÜ: ÜRETİM SÜREÇLERİMİZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÖRNEK UYGULAMALARA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Brisa CEO'su Haluk Kürkçü ise konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Karbonsuzlaşma yol haritamız ve iklim geçiş planımız doğrultusunda, 2030 yılına kadar doğrudan emisyonlarımızı yüzde 56 azaltmayı hedefliyoruz Enerji dönüşümü, karbonsuzlaşma hedeflerimizin temelini oluşturuyor. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor, üretim süreçlerimizde yeni nesil teknolojileri devreye alıyoruz. Isı pompası teknolojisini Aksaray'dan sonra İzmit fabrikamızda da başarıyla uygulamamız, sanayide enerji verimliliği adına örnek teşkil ediyor. Aksaray'daki uygulamamız, geçtiğimiz yıl İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilikle taçlandırıldı. Bu başarılar, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. %100 yenilenebilir enerji hedefimiz doğrultusunda, sadece kendi operasyonlarımızda değil, tüm paydaşlarımızla birlikte sanayide sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız. Bu kapsamda Enerjisa Enerji ekibiyle hayata geçirdiğimiz bu değerli iş birliği için kendilerine teşekkür ediyor, birlikte attığımız bu güçlü adımı çok kıymetli buluyorum."