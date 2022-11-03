Yeni yılda vergi, harç ve trafik cezalarına yüzde 123 zam geliyor! İşte yeni ücretler

Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı. Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

YÜZDE 122,93'LÜK ARTIŞA GÖRE HARÇ VE CEZALAR NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak.

3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

2023'te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.

TRAFİK CEZALARI CEP YAKACAK