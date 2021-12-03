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Turkcell, "erişilebilir" teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor - Son Dakika

Turkcell, "erişilebilir" teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor

03.12.2021 11:30
Turkcell, "erişilebilir" teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor

Turkcell, "erişilebilirlik" ilkesi ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinin odağına fırsat eşitliğini koyuyor.

Turkcell, "erişilebilirlik" ilkesi ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinin odağına fırsat eşitliğini koyuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana engelli bireylerin önündeki sosyal bariyerleri kaldırmayı, sosyal hayata eşit ve tam katılımları için fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Turkcell, "Engel Tanımayanlar" çatısı altında Engelsiz Eğitim Programı, İçimdeki Hazine Projesi, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi, Engelsiz Spor, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim uygulamalarıyla teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı gücünü topluma yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, erişilebilirlik uygulamalarında dünyada öncü şirketlerden biri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi teknolojilerimiz ve toplum faydasını gözeten sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımlarına olanak sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bilinçle Türkiye'de GSMA'in (The GSM Association) Engelli Bireyler için Dijital Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Prensipleri'ne imza atan ilk şirket olduk. Ayrıca, dünya genelinde bu imzayı atan ilk 8 şirketten de biriyiz. Herkes için daha erişilebilir bir dünya inşa etmek adına böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Bu projenin paydaşlarından biri olarak, şirketimizin tüm platformlarını hem engelli müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için uluslararası kabul edilen erişilebilirlik standartlarına göre geliştireceğimizin ve özveriyle çalışacağımızın mesajını veriyoruz. Turkcell'liler olarak, engelliliğin fiziki değil sosyal bariyerler sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğunun bilinciyle erişilebilir ürün ve çözümlerimizin sayısını artırmaya, daha eşitlikçi hizmetler sunmaya ve engel tanımayan dünyalar için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlattığı Engelsiz Eğitim Programı, engelli öğrencilerin eğitim ve istihdama yönelik gelişimlerine destek oluyor. Türkiye genelinde Özel Eğitim Merkezi'nde kurulan meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler, okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. Bu kapsamda 2015'ten bu yana 60 ilde 112 okulda, 100 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. 2021'de ise projeden toplam 20 bin öğrenci faydalandı.

Otizmli çocuklar İçimdeki Hazine Projesi'yle engelleri aşıyor

Otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan İçimdeki Hazine Projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulamaları özel çocuklarla buluşturuyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 18 ildeki okulda, Turkcell'in kurduğu 21 adet İçimdeki Hazine özel sınıflarında 10 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor. Proje, 2021 yılında online olarak devam etti ve eğitim içerikleri EBA üzerinden öğrencilere ulaştı.

İstanbul Social Enterprise ortaklığıyla hayata geçirilen Karanlıkta Diyalog Sergisi'ne, Sessizlikte Diyalog Sergisi'nin de eklenmesiyle birlikte Turkcell Diyalog Müzesi adı altında kalıcı bir müze oluşturuldu. Turkcell desteğiyle ziyaretçileri görme ve işitme engelli rehberler eşliğinde farklı bir dünyaya taşıyan proje, İstanbul'da 50'ye yakın görme ve işitme engelliye istihdam sağlıyor. Müzenin ziyaretçi sayısı 2021'de 10 bini bulurken, orta vadede 65 bin, uzun vadede ise 75 bin ziyaretçiye erişim hedefleniyor.

2021 yılında Engelsiz Spor Projesi kapsamında salgın döneminde evde olan engelli sporculara destek için eğitim programı hazırlandı. Toplamda 40 farklı videodan oluşan uzaktan eğitim programında; görme, işitme, bedensel engelli bireylerin ve otizmli çocukların kendi ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan içerikler, Turkcell Engelsiz Akademi ve Turkcell YouTube kanalı üzerinden ulaştırıldı. Proje kapsamında 10 bine yakın engelli bireye erişim sağlandı.

Engelsiz Spor Projesi kapsamında geçen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 11 spor sınıfı kuruldu, 10 bine yakın engelli öğrenciye erişim sağlandı. Salgın döneminde uzaktan eğitim ile öğrencilere destek devam etti.

Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, engelli kullanıcıları için 2019 yılında açtığı "Engelleri Aşan Filmler" kategorisini bu yıl da yenilemeyi sürdürüyor. Görme ve işitme engelli izleyicilerin de platformdan eşit şekilde faydalanması için çalışan TV+; filmlere ayrıntılı alt yazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri ekleyerek kullanıcılara sunuyor. Engelli bireyler için uygun hale getirilen 20'nin üzerinde film, "Engelleri Aşan Filmler" kategorisinin yanı sıra 555. kanalda ve Plus salonlarda yer alıyor.

Engelsiz Akademi, engelli bireylere faydalı içerikler sunuyor

Turkcell Akademi, engelli bireylere özel eğitimlere her yıl farklı içerikler ekleyerek uzaktan eğitime desteğe devam ediyor. Platformda bugüne kadar teknolojiden kişisel gelişime, iş dünyasından liderliğe, inovasyondan girişimciliğe kadar işaret dili ile eğitimler ve "Türk İşaret Dili" eğitimi işitme engelli bireylere hizmet veriyor. Görme engelli bireyler için IOS ve Android eğitimleri, engelli bireylere yaklaşım konusunda "Engelsiz Yaşam" eğitimleri ve bu yıl eklenen spor eğitimleri ile engelli bireylerin faydalı içeriklerle buluşması sağlanıyor.

Görme engelli bireylere yönelik geliştirilen Hayal Ortağım uygulaması, dünyada bir ilk olarak dikkati çekiyor. Görme engellilerin bilgiye ve teknolojiye erişimini kolay hale getiren uygulama; kullanıcılarına sinemada sesli betimleme, güncel köşe yazısı ve haber, kapalı alanlarda navigasyon servisi sunuyor. Hayal Ortağım, tüm operatörler üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Yüze Yüze Müşteri Hizmetleri kanalıyla Turkcell ve Turkcell Superonline işitme engelli müşterilerinin hayatına kolaylık getiriliyor. Turkcell Dijital Operatör ve İşaret Dilim uygulamaları hizmetine Mayıs 2020'de BiP kanalının da eklenmesiyle birlikte bu uygulamalardan Turkcell ve Superonline mağazalarında iken Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri'ne ulaşılarak haftanın her günü 10.00 ila 01.45 saatleri arasında işaret diliyle görüntülü hizmet alınabiliyor. Bu kapsamda aylık yaklaşık 3 bin işitme engelli müşteriye görüntülü çağrı merkezinden hizmet veriliyor.

Turkcell'in Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun futbol branşı ile 2016 yılında başlattığı iş birliği; üst üste iki Avrupa şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliğine sahip olan ampute futboldan bilek güreşine, okçuluktan haltere, danstan eskrime kadar 18 branşa yayıldı. Bu sponsorluklarla birlikte tüm branşlarda 9 bin 289'u erkek, bin 819'u kadın sporcu olmak üzere toplam 11 bin 108 lisanslı sporcu desteklendi. Bu yıl Tokyo'da gerçekleşen Paralimpik Oyunları'nda engelli sporcular; bir altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 10 olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirdi.

Turkcell, erişilebilir teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor
Turkcell, erişilebilir teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor
Turkcell, erişilebilir teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor
Turkcell, erişilebilir teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell, 'erişilebilir' teknolojiyle engelsiz dünyalar için çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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