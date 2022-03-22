Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 200 TL olacak! - Son Dakika
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Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 200 TL olacak!

22.03.2022 10:42

Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücülerin boğazdaki kıtalar arası yolculuğu 5 dakika sürüyor. Feribotların çalışmadığı rüzgarlı havalarda Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 10-15 saat bekledikleri günler olduğunu söyleyen tır sürücüleri, verdikleri lojistik hizmet sebebiyle zamanla yarıştıklarını, köprüden 5 dakikada geçmenin ise büyük avantaj olduğunu söyledi. İlk bir hafta ücretsiz olan Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 200 TL olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk bir hafta geçişlerin ücretsiz olduğunu, sonrasında ise 200 TL'ye geçileceğini açıkladı. Geçişlerin başlamasıyla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı. Transit geçiş yapan araçların yanı sıra, Çanakkaleliler de ailecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar, köprü girişlerinde durarak, fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

Önceden 15 saat feribot bekleyen tır sürücüleri, Çanakkale Köprüsü'nden 5 dakikada geçmenin mutluluğunu yaşıyor

KESİNTİSİZ ULAŞIMIN KONFORUNU YAŞADILAR

Araç trafiğinin yoğun olduğu bayram tatilleri ve turizm sezonunda Çanakkale Boğazı'ndan feribotlar ile geçiş yapan sürücüler, uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Geçmiş yıllardaki uzun bayram tatillerinde, feribot için 15 kilometreye yaklaşan araç kuyrukları dahi yaşandı. Lojistik sektöründe hizmet veren tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine izin verilen Lapseki-Gelibolu feribot hattında ise, yıllarca araç kuyruğu hiç eksik olmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçen sürücüler ise, bunca yıllık çilenin ardından kesintisiz ulaşımın konforunu yaşadı.

Önceden 15 saat feribot bekleyen tır sürücüleri, Çanakkale Köprüsü'nden 5 dakikada geçmenin mutluluğunu yaşıyor

"10-15 SAAT BEKLEDİĞİMİZ OLUYORDU"

Hatay'dan gelen ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen tır sürücüsü Sami Çam, "Çok mükemmel bir eser olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 1915 Çanakkale Köprüsü açılmadan önce, rüzgarlı havalarda gemilerin çalışmadığı zamanlarda yaklaşık 10 ile 15 saat beklediğimiz oluyor. Bazen de gemi olmadığı için İstanbul'a dönüş yapıyorduk. Kuyrukta beklediğimiz için takograflarımızın süresi bitiyordu ve bundan dolayı ceza yiyorduk. Şimdi 5 dakikada köprüyü geçiyorum" dedi.

Önceden 15 saat feribot bekleyen tır sürücüleri, Çanakkale Köprüsü'nden 5 dakikada geçmenin mutluluğunu yaşıyor

"ZAMANLA YARIŞIYORUZ"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen tır sürücüsü Adem İlbay ise, "Feribot sırasında özellikle yaz aylarında 8 ila 9 saat beklediğimi biliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Takograf süremiz var. Zamanla yarışıyoruz. Bu açıdan da güzel oldu. Dün de köprüden geçtim, yaklaşık 4-5 dakika sürüyor" diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en mükemmel işi olduğunu söyleyen Hasan Doğan da, daha önce feribot ile 45 dakikada geçtikleri Çanakkale Boğazı'ndan şimdi köprü sayesinde 5 dakikada geçmenin rahatlığını yaşadığını belirtti.

Önceden 15 saat feribot bekleyen tır sürücüleri, Çanakkale Köprüsü'nden 5 dakikada geçmenin mutluluğunu yaşıyor

"ÇOK GURURLANDIK"

Gelibolu'dan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görmeye gelen emekli öğretmen Hüseyin Çetin ise, "Güzel bir eser, vatana, millete hayırlı olsun. Bayramlarda büyük yoğunluk oluyordu. Tırlar buraya yönlendirilirse Gelibolu'daki trafik azalmış olur. Gelibolu'da rahat ederiz" dedi. Balıkesir'in Gönen ilçesine gitmek üzere 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Yunus Aydoğan ve Fatma Nezahat Aydoğan ise, "Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görelim istedik. Çok gururlandık. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Türk Lirası, Çanakkale, 18 mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 200 TL olacak! - Son Dakika


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