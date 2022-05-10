Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!

10.05.2022 00:08
Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!

Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra ortaya çıkan fırsatçılar, ilanlardaki fiyatları yükseltmeye başladı. Bazı ilanlarda 1 milyon liraya kadar fiyat artışı gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada açıkladığı konut alımına ilişkin müjdeler, fırsatçıları harekete geçirdi. Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra internetteki konut ilanlarının fiyatları artmaya başladı.

Ev almayı düşünen vatandaşlara müjdelerde bulunan Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını söyledi. İlk defa konut sahibi olacaklara seslenen Erdoğan, "Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız." dedi.

"10 YILA KADAR VADELİ YÜZDE 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ"

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir."

KONUT FİYATLARI BİR ANDA ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut alımına ilişkin verdiği müjdelerin ardından internette yer alan konut ilanlarının fiyatlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Gelen faiz müjdesinin ardından harekete geçen bazı vatandaşlar satışta olan konutlarının ilandaki fiyatlarını güncelledi. 19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi.

KONUT FİYATLARININ ARTMASINA AK PARTİ'DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi müjdesiyle birlikte fiyat artırımına giden fırsatçılara AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.

İşte o ilanlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz müjdesinin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz müjdesinin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz müjdesinin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz müjdesinin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz müjdesinin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını artırdı
YORUMLAR
500
1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Kredi, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı! - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:14:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement