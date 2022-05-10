Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada açıkladığı konut alımına ilişkin müjdeler, fırsatçıları harekete geçirdi. Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra internetteki konut ilanlarının fiyatları artmaya başladı.

Ev almayı düşünen vatandaşlara müjdelerde bulunan Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını söyledi. İlk defa konut sahibi olacaklara seslenen Erdoğan, "Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız." dedi.

"10 YILA KADAR VADELİ YÜZDE 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ"

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir."

KONUT FİYATLARI BİR ANDA ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut alımına ilişkin verdiği müjdelerin ardından internette yer alan konut ilanlarının fiyatlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Gelen faiz müjdesinin ardından harekete geçen bazı vatandaşlar satışta olan konutlarının ilandaki fiyatlarını güncelledi. 19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi.

KONUT FİYATLARININ ARTMASINA AK PARTİ'DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi müjdesiyle birlikte fiyat artırımına giden fırsatçılara AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.

İşte o ilanlardan bazıları: