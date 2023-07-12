Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelere devam ediyor - Son Dakika
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Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelere devam ediyor

12.07.2023 14:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bulunuyor. Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile yapılan görüşmeye heyetler de katıldı. Görüşme sonrasında Kanada, silah ambargosunu kaldırdıkları iddiasını yalanladı.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Toplantıdan kareler servis edilirken Kanada'nın, 2020'de Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA ve birçok yardımı nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdığı öne sürüldü. Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Melanie Joly ise iddiaları yalanlayarak, "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırıldığı doğru değil. Türkiye'ye yönelik ihracat kontrolleri devam ediyor." dedi.

GÖRÜŞMEYE HEYETLER DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Vilnius'taki görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan, bu kapsamda dün LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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Justin Trudeau, Türkiye, Kanada, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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