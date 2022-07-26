Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı itibarıyla 64 bin 64 oldu

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TÜİK, haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzincan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 64 bin 64 oldu.

Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 44,6, traktörde yüzde 17,8, otobüste yüzde 17,8, kamyonda yüzde 12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22,0, otomobilde yüzde 16,6 ve kamyonette yüzde 16,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 1 milyon 30 bin 671 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 9,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde 581 bin 330 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 9,0 azalarak 19 bin 249 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 562 bin 81 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,0'ı benzin yakıtlıdır. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 70,0'ı benzin, yüzde 17,1'i dizel, yüzde 10,5'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4'ü LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 adet otomobilin ise yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Ocak-Haziran döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 34,1'i 1300 ve altı, yüzde 27,0'ı 1401-1500, yüzde 22,6'sı 1301-1400, yüzde 8,2'si 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin 109 bin 114'ü beyaz renklidir. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 40,7'si beyaz, yüzde 27,7'si gri, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 2,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde0,6'sı sarı renklidir. - ERZİNCAN