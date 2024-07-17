Erzurum\'da Haziran Ayında 637 Konut Satıldı

Ekonomi

Erzurum'da Haziran ayında 637, Türkiye genelinde ise ayında 79 bin 313 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu. Erzurum, Haziran ayı konut satışında 27. sırada yer aldı.

Erzurum'da satışı yapılan 637 konuttan; 69'u ipotekli ve 568'si diğer gruptan gerçekleşti. 437 konut ikinci el, 200'ü ise ilk el satış oldu. - ERZURUM