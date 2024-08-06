Erzurum'da Karşılıksız Çek Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Karşılıksız Çek Sayısı Artıyor

Erzurum\'da Karşılıksız Çek Sayısı Artıyor

TBB Risk Merkezi'nin verilerine göre, Erzurum'da bu yılın Haziran ayında 87, 6 aylık süreçte ise 665 çek karşılıksız olarak kaydedildi. İlin karşılıksız çek değeri 248,9 milyon TL olarak bildirildi.

06.08.2024 09:36
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TBB Risk Merkezi Ocak-Haziran dönemi 'Karşılıksız işlemi yapılan çek sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımı' verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın Haziran ayında 87, 6 aylık süreçte ise 665 çek karşılıksız olarak kaydedildi. İlin karşılıksız çek değeri 248,9 milyon TL olarak bildirildi.

Erzurum Aylık Dağılım

İlde ocak ayında 86, Şubat ayında 118, Mart ayında 96, Nisan ayında 173, Mayıs ayında 105, Haziran ayında 87 olmak üzere toplam 665 çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek değerleri Ocak ayında 31,3, Şubat ayında 51,3, Mart ayında 37,7, Nisan ayında 45,5, Mayıs ayında 42.5, Haziran'da 40.2 milyon TL olarak kaydedildi.

Haziran Ayı Bölgesel Veriler

Bu yılın Haziran ayı kapsamında Erzurum'da 87, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 102, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 189, Doğu Anadolu Bölgesinde 591 çek karşılıksız çıktı. Erzurum'un Haziran ayı karşılıksız çek sayısı bölge toplamında yüzde 14,72'lik pay edindi.

Ocak - Haziran Dönemi Bölgesel Veriler

Bu yılın Ocak - Haziran ayları kapsamında Erzurum'da 665, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 753, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde bin 193, Doğu Anadolu Bölgesinde 3 bin 879 çekin karşılıksız çıktığı belirlendi

Erzurum'un Bölgesel Payları

Erzurum'un Ocak - Haziran dönemi aylık karşılıksız çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 88,31, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 55,74, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17,14'lük pay oluşturdu.

Erzurum 2. Sırada

Ocak - Haziran döneminde Erzurum'da 665, Van'da 942, Muş'ta 193, Elazığ'da 420, Bingöl'de 106, Ağrı'da 228, Hakkari'de 402, Kars'ta 98, Bitlis'te 296, Iğdır'da 67, Erzincan'da 67, Malatya'da 325, Tunceli'de 23, Ardahan'da ise 47 çek karşılıksız olarak değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Karşılıksız Çek Sayısı Artıyor - Son Dakika

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