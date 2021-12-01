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Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor - Son Dakika

Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor

01.12.2021 10:32
Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesinden (AÜ) bir grup akademisyenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle ürettiği su, ısı ve ses yalıtımı sağlayan yerli cam köpüğü yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yarışmalardan dereceler elde etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesinden (AÜ) bir grup akademisyenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle ürettiği su, ısı ve ses yalıtımı sağlayan yerli cam köpüğü yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yarışmalardan dereceler elde etti.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Tuncan ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Evirgen ile AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Kula, TÜBİTAK'tan 1005 Projesi kapsamında destek alarak cam köpüğü projesi başlattı.

Uzmanlar, "Sıfır Atık Projesi"ne de katkı sunmak için 18 ay sonunda 2018 yılında atık camların geri dönüşümüyle yapılarda, petrol platformları ve tankerlerde, yağ ve asfalt tanklarında, gemi ve askeri sanayide, soğuk hava depoları ile yalıtım ve sızdırmazlık gerektiren tüm alanlarda kullanılan cam köpüğünü üretti.

Yerli imkanlarla üretilen ve ısı, su, ses yalıtımı sağlayan cam köpüğü, akademisyenlere Hırvatistan'daki bir yarışmada altın madalya, TEKNOFEST'te de altın ve bronz madalyalar kazandırdı.

Akademisyenler, geçen yıl uluslararası, bu sene ise ulusal tescili yapılan malzemenin sanayi ölçekli seri üretimi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

"Geri Dönüşüm Camlardan Elde Edilen Çok Amaçlı Cam Köpüğü Projesi"nin ortaklarından Dr. Öğr. Üyesi Evirgen, AA muhabirine, detaylı bir çalışma sonunda atık camlardan çok amaçlı cam köpüğü elde ettiklerini söyledi.

Cam köpüğünün yurt dışında yıllardır bir firma tarafından imal edildiğini, adeta onların tekelinde üretimin söz konusu olduğunu aktaran Evirgen, "Bu üretimi TÜBİTAK desteğiyle yapabilir miyiz düşüncesiyle girdiğimiz bu projede başarılı şekilde ürünü ortaya çıkarttık. Yurt dışındaki ürün için özel bir cam karışımı hazırlanarak üretiliyor. Biz ise tamamen atık camlardan bir üretim sağladık." dedi.

Evirgen, şişelerden otomobil camlarına bu alandaki bütün atıkları köpük için kullanabildiklerini dile getirdi.

Dünya genelinde ciddi bir cam stoku bulunduğunu vurgulayan Evirgen, "Ürünümüz ısı, su ve ses yalıtımı sağlıyor. Tek bir ürünle bu yalıtımı sağlamak çok önemli." bilgisini paylaştı.

"Muadilinden 20 kata varan maliyet avantajı var"

Yapıların dış cephelerinde kullanılan yanıcı özellikteki kaplamaların yasaklandığını bildiren Evirgen, şimdilerde dış cephe kaplamasında yararlanılan cam yünü ve taş yünü gibi ürünlerin ise su ve iklim koşullarına karşı hassas olduğunu belirtti.

Yerli imkanlarla elde ettikleri cam köpüğünün hem yanmayan hem de ısı, su ve ses yalıtımı sağlayan bir ürün olduğunu anlatan Evirgen, şöyle konuştu:

"Cam köpüğünün petrol platformlarından sızdırmazlık gerektiren tüm noktalara, dış ve iç cephe kaplamalarından dekoratif ürünlere kadar geniş bir kullanım yelpazesi var. Renkli üretim de sağlıyoruz. Dış cephede boyama imkanı da var. Her türlü boyanın yanı sıra doğrudan sıva tutan bir ürün. Kalıbı ayarlandığından istediğimiz biçimde üretim yapabiliyoruz. Selçuklu kartalı bulunan bir motif ürettik. Pencere ve kapı kenarlarından kullanılan söveleri yapabiliyoruz. TSE onaylı A1 sınıfı yanmaz bir malzemedir. Tescili bize ait bir ürün. Atık camlardan elde ettiğimiz cam köpüğü sonsuz çevrimde geri dönüştürebilir bir ürün. Kentsel dönüşüme giren bir yapıda kullanılıyorsa dış cepheden söküp yeniden öğütülerek tekrar tekrar yeni ürün elde edebilirsiniz. Muadilinden 20 kata varan maliyet avantajı söz konusu. Ürünün sanayi ölçekli seri üretimi için firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. "

Burak Evirgen, yerli cam köpüğünün 2019 yılında Hırvatistan'da Dünya Buluşçular Birliği tarafından altın madalyayla, 2019 ve 2020'de de TEKNOFEST'te altın ve bronz madalyalarla ödüllendirildiğini sözlerine ekledi.

Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor
Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor
Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor
Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor
Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor

geri dönüşüm, Hırvatistan, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de akademisyenlerin ürettiği cam köpüğü ödülleri topluyor - Son Dakika Ekonomi


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