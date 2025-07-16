Espressolab'dan Filistin'de İki Yeni Mağaza - Son Dakika
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Ekonomi

Espressolab'dan Filistin'de İki Yeni Mağaza

Espressolab\'dan Filistin\'de İki Yeni Mağaza
16.07.2025 09:11
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Orta Doğu kahve pazarı büyüyor; Espressolab, Ramallah'ta iki mağaza açarak filizleniyor.

Orta Doğu'nun dinamik kahve pazarı, tüketici alışkanlıklarının dönüşümüyle birlikte rekor bir büyümeye sahne oluyor. Bu dönüşümün merkezinde ise global zincirlerin yanı sıra özgün kimliğiyle öne çıkan markaların bölgeye getirdiği alternatif deneyimler yer alıyor. Kahve markası Espressolab, bu hareketli pazarda Ramallah'ta arka arkaya iki mağaza açtı.

World Coffee Portal'ın 2025 verilerine göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki markalı kahve dükkanı pazarı son bir yılda yüzde 11 büyüyerek toplamda 11 bin 163 satış noktasına ulaştı. Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt gibi doygun pazarların yanı sıra Ürdün, Fas ve Umman gibi gelişmekte olan pazarların da dikkat çekici bir ivme yakaladığı belirtiliyor. Bölgedeki büyüme yalnızca markaların bireysel hamleleriyle değil, pazarın genel ivmesiyle de destekleniyor.

Türkiye merkezli yeni nesil kahve zinciri Espressolab ise uluslararası büyüme stratejisine Filistin ile yeni bir halka ekledi. Franchise modeliyle Ramallah'ta açılan mağazalar şehrin iki önemli noktasında; Al-Tireh ve Icon Mall'da yer alıyor. İlk iki mağazayla birlikte şirket, kısa süre içinde Filistin'de 5 noktaya ulaşmayı hedefliyor. Bu adımla birlikte uluslararası varlığını 16 ülkeye taşıyan marka, Orta Doğu'daki mağazacılık zincirini de genişletmeye devam ediyor.

Filistin'in genç nüfusuna özel tasarlanmış bir kültür köprüsü

Espressolab CMO Ersin Kefeli, global büyüme stratejisini şu sözlerle değerlendirdi: "Şirket olarak yalnızca mağaza sayımızı artırmayı değil, yeni nesil kahve kültürünü ve markamıza özgü deneyim anlayışını farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz. Genç ve dinamik kahve kültürünü farklı bölgelere taşıma hedefimizi istikrarla sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'de doğan bir marka olarak bugün 16 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Global ölçekte büyümemizi sadece yeni lokasyonlarla değil, tasarım, servis ve mağaza deneyimini bütüncül bir yapıda sunarak sürdürüyoruz. Filistin ise bu yolculuğun önemli bir durağı. Bölgenin dinamik yapısına uyum sağlayan kalıcı ve güçlü bir marka deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Ramallah'taki mağazalarımız, sadece bir açılış değil; Filistin'in genç nüfusuna özel tasarlanmış bir kültür köprüsü olacak. Kahvenin birleştirici gücüne inanıyor, bölgede kalıcı izler bırakmak için çalışıyoruz."

10 yeni pazarda açılış hamlesi

Yapılan açıklamaya göre, Espressolab'ın Filistin hamlesi, iddialı küresel stratejinin sadece bir parçası. Şirket, halihazırda Ürdün'de 4 mağazayla faaliyet gösteriyor; 5'inci mağaza ise yakında açılmaya hazırlanıyor. Öte yandan Pakistan'da yürütülen planlama ve operasyon süreci kapsamında 20 mağazalık yeni bir açılım hedefleniyor. İki ay sonra açılış süreçleri tamamlanacak olan Kazakistan, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bali, Somali ve Suriye gibi lokasyonlardaki yeni mağazalaşma adımları, markanın farklı bölgelerdeki sürdürülebilir ölçekte büyüme stratejisini de gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Ramallah, Filistin, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Espressolab'dan Filistin'de İki Yeni Mağaza - Son Dakika

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