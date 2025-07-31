ETSO Temmuz Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında ETSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Temmuz ayı mizanı ve bütçe izleme raporu görüşülerek onaylandı. Açılış konuşmasının ardından, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, temmuz ayındaki önemli gelişmeleri Meclis üyeleriyle paylaştı .

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, toplantıda temmuz ayındaki çalışmalarla ilgili şu başlıklara değindi: ETSO meclis üyelerinin Erzurum 2. OSB'de yatırımcılarla buluşması, akabinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın da katıldığı Müteşebbis Heyet Toplantısı, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in ETSO'ya ziyareti, Büyük Birlik Partisi'nin ETSO'ya ziyareti

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç'ın Atatürk Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Türkiye- Rusya İlişkileri Paneline İştirak Etmesi, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen Eurochambres'ın "Connecting European Chambers" 10. yıl etkinliğine katılımı ve TOBB Brüksel Temsilciliği'ne ziyareti, Cumhuriyeti Kuran Şehirlerin Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamalarına katılmaları, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı ve akabinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na EİT 2025 Teşekkür Beratını takdim etmesi, Lila Kağıt yönetiminin ETSO'yu ziyaret etmesi, ETSO'da gerçekleşen İİMEK 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı, ETSO Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantıları, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Temmuz Ayı İcra Kurulu Toplantısı, TOBB'da düzenlenen Özel Güvenlik Zirvesi ve diğer kurumsal toplantılar ve TOBB Yönetim Kurulu toplantısı, Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi

Toplantı, soru-cevap bölümü ve meclis üyelerin temennileriyle sona erdi. - ERZURUM