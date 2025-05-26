Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
26.05.2025 08:02
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Fahiş konut ve arsa fiyatlarına karşı yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gayrimenkulde şeffaflık ve erişilebilir bilgi için ''Değer Bilgi Merkezi'' uygulamasını hayata geçiriyor. Böylece mülk sahipleri ya da yatırımcılar, Değer Bilgi Haritaları'yla arsa ve konutların gerçek piyasa değerini görecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçecek. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAKAN KURUM: AFETE HAZIRLIĞIN EN KRİTİK ADIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar bir çok alana altlık oluşturacak" dedi.

TAŞINMAZIN PİYASA DEĞERİ, DEĞER HARİTALARINA İŞLENECEK

'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.

PARSEL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM BAZLI HARİTALAR ÜRETİLECEK

Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak. Bu altyapı ile Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Türkiye'nin resmi aynı zamanda adil değer sorgulama sistemi olacak bu uygulama sayesinde vatandaşlar yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden erişebilecek.

ÖNCE İSTANBUL'DA TAŞINMAZ DEĞERLERİ BELİRLENECEK

'Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 ilde devreye alınacak. Uygulamanın İstanbul'da hizmete alınmasıyla kentteki taşınmaz ekonomisi şeffaf ve adil bir şekilde ortaya konmuş olacak.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü , "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" kapsamında şehirlerin dijital ikizleri oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor. Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Farklı zamanlarda farklı kurumlarca çeşitli amaçlarla üretilmiş adres, imar durumu, kamusal kısıtlılık gibi veriler de tapu ve kadastro verilerine entegre edilerek, binaya ilişkin tüm bilgilerin tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması sağlanacak. Parsel-bina- bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri altlığı sağlayacak. Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak. Yine proje kapsamında idari birimde (mahalle/ilçe/il) demografik yapıdan mahallenin gelir düzeyine, eğitim seviyesinden sağlık durumuna birçok farklı analizler yapılabilecek. Bu analizler sonucunda; eğitim-sağlık-ulaşım gibi kamu ve özel sektör yatırımlarının arz talep, verimlilik analizlerinin yapılabilmesine de imkan sağlanacak.

İklim Değişikliği, İstanbul, Ekonomi, Finans, Hukuk, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aa:
    Her dediğinizde fiyat uçtu 40 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ev fiyatları asgari ücreti geçmemeli 16 2 Yanıtla
  • hüseyin Evecen:
    bitiremediniz gittiniz mk 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Bu da bir çözüm değil. Neden mi devlet fiyat belirlerken Mevcut Enflayon değerlerini baz alacak yani devletin belirlediği, fakat gerçek enflasyın baz alınmyacak. E Bir de Bakanlığın mevcut olarak bir rulman değeri var onuda hesaba katacaklar. istimlak ve vergi oranını göz önünde tutacak e sonrada bu fiyat diyecek. Kaldıkı Buna bir de Tapu Sicil ve Maliye sistemine entegre edecekler ki vegi kaybı yaşanmasın. Yani OLmaz Bu İş arkadaş Kusura Bakmayın 9 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Balon sönüyor emmiler dayılar 8 0 Yanıtla
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