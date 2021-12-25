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Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira - Son Dakika

Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira

25.12.2021 11:10

Yılbaşını aile içinde kutlamak isteyenlerce 'pijama, terlik, televizyon' diye adlandırılan, evde yeni yıl eğlencesi hazırlıkları başladı. Evde meyve ve kuru yemişle yeni yılı karşılamak isteyenlerin cebinden bu yıl ortalama 400 lira çıkacak.

Yeni yıla evde gireceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde ailece kutlayacaklar, sayılı günler kala hazırlıklarına hız verdi. 4 kişilik aile, her meyveden birer kilo alması halinde, bu yılbaşı en az 100 lira harcayacak. Meyvenin yanı sıra kuru yemiş de tercih edenlerin ayıracağı bütçe ise en az 3 katı olacak. Son zamlardan sonra fiyatı artan kuru yemiş çeşitlerinden yalnızca 300'er gram alınması halinde ödenecek minimum tutar, 300 lirayı buluyor.

Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira

Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz, semt pazarlarının fiyat açısından daha uygun olduğunu söyledi. Her geçen gün rakamların değiştiğini de belirten Öz, pazardaki ürünlerin kilogram olarak fiyatlarını sıraladı. Meyveye kestanenin de eklenmesi halinde en az 100 liranın cepten çıkacağını kaydeden Öz, "Geçen yılbaşı en az yarı fiyatına yeni yılı karşılardı vatandaşımız. Geçen yılbaşında nar 6-7 liraydı, bu yıl 15 lira. Bu yılbaşı en az yüzde 50 zamlı karşılanacak" diye konuştu.

Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira

"PAZARA EN AZ 100 LİRA İLE GELİN"

30 yıldır semt pazarında meyve satışı yapan Gültekin Güler, her meyveden 1'er kilo alınmasının çok zor olduğunu söyledi. Almayı düşünenlere, en az 100 lira ile pazara gelmeleri tavsiyesinde bulunan Güler, "Aldığımız ürünü satamıyoruz. Gittiğimizde biz de alamıyoruz. Portakal satıyorum. 3 kilosu 10 lira. Sabahtan bu yana 250 liralık ancak satmışımdır" dedi.

Pazarcı esnafından Mehmet Siraç da pazardaki ürünlerin fiyatının normal olduğunu, her bütçeye göre ürün bulunabileceğini söyledi.

Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira

"KURU YEMİŞ ANCA GRAMLA ALINIYOR"

Kent merkezinde şubeleri bulunan kuru yemişçi Ziya Gürbüz, fiyatların bu yıl cep yaktığını söyledi. Meyveye göre 3 kat daha bütçe gerektiğini kaydeden Gürbüz, "Bu yıl 4-5 kişilik aile için kuru yemiş sıkıntılı bir durum. En az cepten 300 lira çıkar, diye düşünüyorum. Bu yılbaşında hareketlilik beklemiyorum. Sattığımız ürünün yerine yenisini koymak için daha yüksek fiyatlar ödüyoruz" diye konuştu.

Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira

Geçen yılbaşı fiyatların daha düşük olduğunu kaydeden Gürbüz, kuru yemiş almak isteyenlerin anca gramla alışveriş yaptığını kaydetti.

Kuru yemiş alan Seyit Ahmet Al ise "Her şey zamlandı. Yılbaşında yine evdeyiz" derken, Levent Oğuz da yılbaşında üniversitede okuyan oğlunun yanına gideceğini ve birlikte plan yaptıklarını söyledi. Kuru yemiş almak için bütçe ayırdığını da belirten Oğuz, "Ailece evdeyiz. 300 lira kuru yemiş, 100 lira da meyve için ayırdık. Geçen yıla göre arada ciddi fark var" dedi.

Meyve ve kuru yemiş çeşitlerinin Antalya'da ortalama kilogram fiyatları ise şöyle: "Muz 7 lira, portakal 3 lira, mandalina 4 lira, elma 4 lira, armut 6 lira, hurma 10 lira, üzüm 13 lira, nar 15 lira, kivi 15 lira, Antep fıstığı 170 lira, badem 190 lira, fıstık 45 lira, kabak çekirdeği 80 lira, kaju 220 lira, çekirdek 45 lira, leblebi 45 lira"

Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira
Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! Pijama, terlik, televizyon keyfi 400 lira
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alışveriş, İsmail Öz, Antalya, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! 'Pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira - Son Dakika
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