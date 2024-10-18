Eylülde 10 bin 491 Şirket Kuruldu

Ekonomi

Türkiye'de eylülde 10 bin 491 şirket ve kooperatifin kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,4, kooperatif sayısı yüzde 18,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 19,4, kooperatif sayısı yüzde 6,6 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,2 azaldı.

Kurulan şirket sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7, kooperatif sayısı yüzde 15,7 düşerken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,6 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artarken, kooperatif sayısı yüzde 32,3, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,2 azalış gerçekleşti.

Ardahan'da şirket kurulmadı

Eylülde Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Söz konusu dönemde kurulan 10 bin 491 şirket ve kooperatifin yüzde 86,5'ini limitet şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler ve yüzde 2,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,9'u İstanbul, yüzde 10,8'i Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 485'i ticaret, 1481'i inşaat ve 1273'ü imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 658'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 530'u inşaat ve 113'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 792'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 274'ünün imalat, 243'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 442'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187'sini inşaat, 125'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Eylülde 248 kooperatif kurulurken, bu kuruluşların 161'i konut yapı, 47'si işletme, 16'sı turizm geliştirme kooperatifleri alanında faaliyet gösteriyor.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 658 yabancı ortak sermayeli şirketin 398'i Türkiye, 26'sı İran, 24'ü Almanya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 77'si anonim, 581'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl söz konusu şirketlerin 727'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 277'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 267'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 74,5'inin yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

9 ayda 81 bin 904 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 azalışla 81 bin 904'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 23,1 artışla 18 bin 790'a yükseldi.

(Bitti)