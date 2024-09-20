Fed Faiz İndirimi Piyasaları Canlandırdı

Ekonomi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını besliyor.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonun kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken, piyasalarda yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

Bu durumda özellikle açıklanacak istihdam verilerinin öneminin arttığı görülürken, ekonomik aktiviteye ilişkin sinyaller de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de cari işlemler açığı ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,7 artarak 266,8 milyar dolara yükseldi.

Kurumsal tarafta, piyasalardaki pozitif seyre teknoloji hisselerindeki yükseliş öncülük ederken, çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,9 ve AMD'nin hisseleri yüzde 5,7 yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3,7, Meta'nın hisseleri yüzde 3,9, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,8 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,72 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,6'da dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı piyasalarda oluşan pozitif havanın etkisiyle dün yüzde 2,4 yükselirken, yeni işlem gününde yüzde 0,2 değer kaybıyla 74 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,1 artışla 2.587 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.594 dolardan işlem görüyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,26, S&P 500 endeksi yüzde 1,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 yükseldi. S&P 500 endeksi 5.733,57 seviyesini ve Dow Jones endeksi 42.160,91 seviyesini görerek rekor kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini, beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) para politikasını, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak ve aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere belirlediği aktarıldı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, ağustosta politika faizini düşürdüklerinden beri enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi ilerliyor. Bu durum devam ederse politika faizini zaman içinde kademeli olarak düşürebiliriz. Ancak enflasyonun düşük kalması hayati önem taşıyor, bu nedenle politika faizinde çok hızlı ya da çok fazla kesinti yapmamaya dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz 50 baz puanlık faiz indirimi de bölge piyasalarında olumlu karşılanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi gün içinde 19.044,96 puanı görerek rekor kırarken, 19.002,38 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Fed'in gevşeme döngüsüne girmesinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlarda parasal sıkılığın gevşetilmesi için daha uygun bir ortam sağlayabileceğini belirterek, BoE'nin de gelecekte atacağı gevşeme adımlarına destek olabileceğini söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,16 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni işlem gününe ise negatif bir seyirle başladı.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde Japonya Merkez Bankasının faiz oranını sabit tutmasının ardından Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankadan aypılan açıklamada, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, enflasyonist baskıların da ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle yumuşadığı ancak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Analistler, gün içinde Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamadan alınacak sinyallerin bankanın gelecekte atacağı adımlara yönelik daha çok bilgi verebileceğini kaydetti.

Bugün ülkede açıklanan verilere göre yıllık bazda ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3, Çekirdek TÜFE ise 2,8 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi, dün 142,6 seviyesinden kapanırken, yeni günde bir önceki kapanışın 0,3 altında 142,2 seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra, Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) değişiklik olmadı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'te sabit bırakıldı.

Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında, dün Çin piyasalarında 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında indirime gidilebileceğine yönelik beklentilerin ortaya çıktığını ifade eden analistler, kredi faiz oranlarının sabit bırakılması sonrası pay piyasalarında satış baskısının oluştuğunu söyledi.

Öte yandan, dün Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 9.975,61 puandan tamamladı.

Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

PPK duyurusunda, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise şu sıralarda 254,2 baz puanla Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede bulunuyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 34,0303'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 34,0820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.250 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)

17.00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi