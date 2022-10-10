Fırtınada balıkçılar denize açılamayınca palamut fiyatları ikiye katlandı

Birkaç gün öncesine kadar tanesi 35-45 TL arasında satılan palamutlar bugün itibariyle fiyatını katlayarak 70-80 TL'ye satılıyor

Trabzon'da açıklarında kendini göstermeye başlayan hamsi tezgahlarda yerini 90 liradan aldı

TRABZON Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca bu durum tezgahlara olumsuz yansıdı. Birkaç gün öncesine kadar tanesi 35-45 TL arasında satılan palamutlar bugün itibariyle fiyatını katlayarak 70-90 TL'ye satılırken, Trabzon açıklarında avlanan hamsi de bu sezon tezgahta yerini alarak kilosu 90 TL'den satılıyor.

Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca bu durum Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını olumsuz yönde etkileyerek fiyatları neredeyse ikiye katladı. Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz'e kıyısı bulunan çoğu illerin balığı Batı Karadeniz taraflarından gelirken, Trabzon açıklarında avlanan hamsi balıkçıları umutlandırdı.

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, yerli hamsinin kilosunu 90 TL'den sattıklarını belirterek "Hava şartları nedeniyle bugün fazla balık gelmedi. İki üç gündür deniz dalgalı olduğu için tekneler açılamadı. Şu an balık Sinop tarafında orada da hava bozuk olduğundan tekneler denize açılamıyor dolayısıyla bu da tezgahlara olumsuz yansıyor. Tezgahımızda yerli hamsi var. Kilosunu 90 TL'den satıyoruz. Bunun yanı sıra iri mezgit 90 TL, istavrit 70-75 TL. Hamsi erken geldi ancak palamut, bol olduğu için tekneler ağırlığı palamuda verdiler dolayısıyla hamsiye henüz odaklanamadılar. Marmara taraflarında da palamut olduğu için oralarda da hamsiye ağırlık veremediler. Hamsi ilk oralarda çıkardı. Dolayısıyla oralarda palamut bol olduğu hamsi pek görülmedi" dedi.

Palamudun genellikle Batı Karadeniz'den geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, "Zonguldak taraflarında hava şartları olumsuz. Doğu Karadeniz'de de hava bozuk. Dolayısıyla tekneler denize açılamayınca oralardan gelen palamutlar çok pahalı oluyor. Şu an palamut 90-100 TL civarında. Üç gün önce 45-50 TL idi. Hava düzelirse tekneler denize açılacak palamut olacak şu an palamut Batı Karadeniz taraflarında" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Kadir Pınar'da hava şartları nedeniyle balığın fiyat olarak tavan yaptığını belirterek "Bugün balık hava şartlarından dolayı tekneler denize açılamadı dolayısıyla balık olmadı. Balık olmayınca fiyatlar da tavan yaptı. 40 TL'ye sattığımız palamudun fiyatı yüzde yüz arttı. İstavrit öyle 70-75 TL, çinakop 70-75 TL. 30 TL'ye sattığımız istavrit 50 TL balık olmayınca fiyat yüksek oluyor. Üç gün önce palamut 35-45 TL civarında idi şu an 70-80 TL. Bundan sonrası için umutluyuz hafta ortasından sonra bollaşıp fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.