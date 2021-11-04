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Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor - Son Dakika

Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor

04.11.2021 07:52

Türkiye'nin 10 yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazan Fransız Le Figaro gazetesi, Türk SİHA'larının Letonya ve Polonya'ya satılmasına NATO'nun sıcak bakmadığını ileri sürdü. Gazete ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'ya satılan Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı anların yer aldığı videoya büyük tepki gösterdiğini belirtti.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

"TÜRKİYE 10 YIL İÇİNDE DÜNYANIN ÖNDE GELEN SİHA ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLDU"

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, " Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi" değerlendirmesi yapıldı. Haberde, Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

"SAHADA DURUMU DEĞİŞTİRDİLER"

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA'ların 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi. Haberde, SİHA'ların ayrıca son iki yılda Libya'da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

"BİRLİK BU SATIŞLARDAN RAHATSIZ" İDDİASI

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbass'da bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SiHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor

Polonya, Letonya, Türk, SİHA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor - Son Dakika
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