Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor

28.04.2022 14:46
Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor

Costa Cruise, mayıs ayı itibarıyla İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başlıyor.

Costa Cruise, mayıs ayı itibarıyla İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başlıyor.

Costa Venezia gemisi her seferinde binlerce turisti İstanbul'da ağırlayacak. Şirketin Türkiye operasyonları Ay Cruise ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Galataport'tan gerçekleştirilen ilk İstanbul kalkışlı cruise olma özelliği taşıyan Costa Venezia, turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak.

Costa Group Üst Yöneticisi (CEO) Micheal Thamm, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Costa Group??????? için önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın "en büyüleyici" bölgelerinden biri olan, doğu ve batı medeniyetlerinin kesiştiği noktaya dönmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Thamm, şunları kaydetti:

"Tüm turizm ekosistemi ile iş birliği içerisinde Türkiye turizm sektörünün canlandırılmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Efsanevi güzelliklere sahip bir ülkenin zenginliğini kruvaziyer sektörüne geri kazandırmanın gururunu taşıyoruz. Costa Group olarak Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcıyız. Operasyonlarımızı yeni gemi ve turlarla önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planlıyoruz."

Costa Venezia için THY iş birliğiyle özel bir uçak ve kruvaziyer paketi hazırlandı

Verilen bilgiye göre, Costa Venezia için Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle özel bir uçak ve kruvaziyer paketi hazırlandı. İtalya dahil tüm Avrupa ülkelerinden THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a ulaşan turistler, Galataport'tan Costa Venezia'ya binecek.

Costa Venezia, Türkiye programı ile tarih açısından zengin şehirleri, UNESCO dünya mirasında yer alan "muhteşem" arkeolojik keşifleri ve "kristal parlaklığında" denizleri keşfetme imkanı sunuyor. Tümü İstanbul'da biniş ve iniş olan 3 farklı güzergah bulunuyor.

İlkbahar, yaz ve sonbaharda, 1 Mayıs-13 Kasım 2022'de Costa Venezia, Türkiye ve Yunanistan'ı özel 15 günlük tek bir "süper tur"da birleştirebilecek ve birbiriyle değiş tokuş edilen iki adet birer haftalık güzergah sunacak.

İlk güzergahta, Türkiye ve Yunanistan'ı tek bir seyahatte birleştirecek. İstanbul'da 2 gün bir gecelik konaklamanın ardından İzmir ve Bodrum'u keşfetme imkanı sunulacak. Söz konusu seyahat, Mikonos Adası ve Atina sonrası İstanbul'da son bulacak. İkinci güzergahta ise Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'ın sıra dışı merkezleri ziyaret edilecek. İstanbul'da bir gecelik konaklamanın ardından Kuşadası'na uğrayacak olan Costa Venezia, Rodos ve Kandiye ile seyahatini tamamlayacak.

2022-2023 kışında ise Costa Venezia seyahatleri; Türkiye, Mısır, İsrail ve Kıbrıs'a uzanacak. Gemi İstanbul'un ardından Bodrum, Limasol, Hayfa, İskenderiye ve Kuşadası'nı kapsayan 12 günlük bir seyahat yapacak. 2023 baharından itibaren Türkiye ve Yunanistan'daki iki güzergah olarak devam edecek.

135 bin tonluk gemi

Fincantieri'nin Monfalcone'deki tersanesinde inşa edilen Costa Venezia, 2 bin 116 misafir kamarası olan 135 bin tonluk bir gemi olarak dikkati çekiyor. 13 farklı restoranı ve 8 barı ile filodaki en geniş seçenekler arasında yer alıyor.

Gemide, dünyaca ünlü 3 şef Bruno Barbieri, Helene Darroze ve Angel Leon tarafından Costa için özel olarak hazırlanmış tatlar sunuluyor. Böylece her destinasyon yemek yoluyla da keşfedilebiliyor.

Pek çok farklı açık alanıyla gemi seyahatinin tadını çıkarma fırsatı sunan Costa Venezia'da, çocuklu aileler için su parkı ve macera parkı gibi pek çok aktivite, yetişkinler için de özel bir spa, yüzme havuzları ve farklı aktiviteler yer alıyor.

Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor
Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor
Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor
Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor
Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor

YORUMLAR
500
One Direction üyesi 'Louis Tomlinson' ilk kez İstanbul'da One Direction üyesi 'Louis Tomlinson' ilk kez İstanbul'da TBB Başkanı Sağkan: Yargı Buna 'Dur' Demezse Meclis Yetkilerinin Gasp Edilmesinin Bu Sisteme Uygun Olduğunun Onaylanacağı Anlamına Gelir TBB Başkanı Sağkan: Yargı Buna 'Dur' Demezse Meclis Yetkilerinin Gasp Edilmesinin Bu Sisteme Uygun Olduğunun Onaylanacağı Anlamına Gelir

Galataport, İstanbul, Türkiye, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:18 "Beni taciz ediyorsun" diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
14:57 Sokakta karşılaşan iki köpeğin garip hareketleri dikkat çekti! Kardeş olduklarının ortaya çıkmasıyla duygu dolu anlar yaşandı
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:20 Mahkum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Fırat Barış'ı hapse attırabilecek mi?
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement