 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum

Gaye Erkan\'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum

Görevinden istifa eden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia edip CİMER'e şikayette bulunan Büşra Bozkurt, MB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan'dan göreve iadesini talep etti. Bozkurt, "Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için 'operasyon' dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum." dedi.

04.02.2024 08:40  Güncelleme: 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasıyla sonuçlanan CİMER şikayetinin sahibi eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, görevine iadesini talep etti. Bozkurt ayrıca Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili olayın iftira değil gerçek olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Hafize Gaye Erkan ve ailesi ile ilgili bazı iddialar CİMER'e yapılan bir başvuru ile ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Merkez Bankası çalışan Büşra Bozkurt'un CİMER başvurusunda Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkartıldığını iddia etmiş baba Erkan'ın bir çalışanı tokatladığına ilişkin kamera kayıtları olduğunu öne sürmüştü. İddialar bunlarla da sınırlı kalmamış ve Erkan'ın ailesinin Kadıköy'deki bir apartmanın sahibi olduğu, baba Erol Erkan'ın da Mehmet Ağar'ın yakın akrabası olduğu ileri sürülmüştü.

Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum

"GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"

Sözcü'de yer verilen habere göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan göreve iadesini talep eden Bozkurt, "Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için 'operasyon' dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum." dedi.

CİMER'e yaptığı şikayetin ardından iftiralarla dolu zor bir süreç yaşadığını ancak Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla yaşadığı mağduriyetin bir anlamda kanıtlanmış olduğunu belirten Bozkurt, "Görev tanımı yapılmayan, yöneticimiz olduğu resmen ilan edilmeyen Baba Erol Erkan'ın talimatıyla Merkez Bankası'ndaki görevimden atıldım." diye konuştu.

Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum
Büşra Bozkurt

"DÖNMEK İSTİYORUM"

"Beni görevden alan yetkililer, baba Erol Erkan'ın talimatına karşı gelemediklerini üzüntüyle söylediler." diyen Bozkurt, "Ben de son çare olarak CİMER'e başvurdum. Tüm amacım işime geri dönmekti. Gaye Hanım'ı hedef almadım. Ortada ne başkana karşı düzenlenmiş bir plan, ne operasyon, ne de iftira vardı. Sadece mağduriyetim vardı. Yalancılıkla suçlandım. Bugün yalancı duruma düşürülmekten kurtuldum, işsizlikten de kurtulmak, işime geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum

ERDOĞAN İSİM VERMEDEN SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta yaptığı konuşmada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ilişkin iddiaları dedikodu olarak nitelendirerek "Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." demişti.

Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum
Hafize Gaye Erkan

BABA ERKAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan da "Bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve bir personeli asansörde tokatladığı" iddialarını reddetmişti. Erol Erkan, hakkındaki iddialar sonrası yaptığı açıklamada "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" ifadelerine yer vermişti.

Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum
Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan

Açıklamasının devamında kızının yönetime geçmesiyle birlikte bir başarı sürecinin yaşandığını ve ABD'deki görüşmelerin de bunun göstergesi olduğunu belirten baba Erkan, "komplo" iddiasında bulunarak "Birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı." diye konuşmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Teoman Ökmen: Bu talebini niçin basın aracılığı ile iletiyor? yoksa talep etti de kabul edilmedi mi? 5 0 Yanıtla
  • Vecdi Murat Soydan: Yalan dört nala gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir. Japon atasözü 2 2 Yanıtla
  • Van'da Ertuş aşiret lideri İskender Ertuş, 5. kez AK Parti'ye katıldı
    09:50 Van'da Ertuş aşiret lideri İskender Ertuş, 5. kez AK Parti'ye katıldı

    Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.

  • Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin
    09:48 Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin

    Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.

  • Bahçelievler'de Tekel Bayisine Saldırı: Dükkan Sahibi Yaralandı
    09:37 Bahçelievler'de Tekel Bayisine Saldırı: Dükkan Sahibi Yaralandı

    Bahçelievler'de bir tekel bayisine yüzü maskeli bir kişi silahla saldırdı. Saldırı sonucunda dükkan sahibi Tayfun K. elinden yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Taha Duymaz'ın annesi: Her gün mezarlarını ziyaret ediyorum
    09:04 Taha Duymaz'ın annesi: Her gün mezarlarını ziyaret ediyorum

    Hatay'da meydana gelen depremde 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, evlatlarının acısını unutamadığını belirterek her gün mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen annenin acısı hala taze ve her gün mezarlıkta çocuklarının fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalışıyor.

  • Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum
    08:40 Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum

    Görevinden istifa eden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia edip CİMER'e şikayette bulunan Büşra Bozkurt, MB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan'dan göreve iadesini talep etti. Bozkurt, "Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için 'operasyon' dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum." dedi.

  • Kız kardeşini darbedip taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı
    07:29 Kız kardeşini darbedip taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı

    Kadıköy'de bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. H.K. isimli kadının şiddete uğradığını ve yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K'yi gözaltına aldı. H.K'nın M.K'dan şikayetçi olmadığı belirtildi.

  • Gaziantep'te helikopter kazası: 2 polisimiz şehit oldu, 1 teknisyenimiz yaralandı
    06:29 Gaziantep'te helikopter kazası: 2 polisimiz şehit oldu, 1 teknisyenimiz yaralandı

    Gaziantep'te Emniyet'e ait polis helikopteri Nurdağı ilçesine bağlı Kartal köyü kırsalında kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı. Kaza bölgesi jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekipler çalışma başlattı.

  • SpaceX, Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünü bir kez daha erteledi
    06:27 SpaceX, Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünü bir kez daha erteledi

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarını gerekçe gösteren SpaceX şirketi, Dragon kapsülünün istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 10:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement