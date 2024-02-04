Gaye Erkan\'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasıyla sonuçlanan CİMER şikayetinin sahibi eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, görevine iadesini talep etti. Bozkurt ayrıca Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili olayın iftira değil gerçek olduğunun kanıtlandığını ifade etti.
Hafize Gaye Erkan ve ailesi ile ilgili bazı iddialar CİMER'e yapılan bir başvuru ile ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Merkez Bankası çalışan Büşra Bozkurt'un CİMER başvurusunda Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkartıldığını iddia etmiş baba Erkan'ın bir çalışanı tokatladığına ilişkin kamera kayıtları olduğunu öne sürmüştü. İddialar bunlarla da sınırlı kalmamış ve Erkan'ın ailesinin Kadıköy'deki bir apartmanın sahibi olduğu, baba Erol Erkan'ın da Mehmet Ağar'ın yakın akrabası olduğu ileri sürülmüştü.
Sözcü'de yer verilen habere göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan göreve iadesini talep eden Bozkurt, "Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için 'operasyon' dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum." dedi.
CİMER'e yaptığı şikayetin ardından iftiralarla dolu zor bir süreç yaşadığını ancak Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla yaşadığı mağduriyetin bir anlamda kanıtlanmış olduğunu belirten Bozkurt, "Görev tanımı yapılmayan, yöneticimiz olduğu resmen ilan edilmeyen Baba Erol Erkan'ın talimatıyla Merkez Bankası'ndaki görevimden atıldım." diye konuştu.
"Beni görevden alan yetkililer, baba Erol Erkan'ın talimatına karşı gelemediklerini üzüntüyle söylediler." diyen Bozkurt, "Ben de son çare olarak CİMER'e başvurdum. Tüm amacım işime geri dönmekti. Gaye Hanım'ı hedef almadım. Ortada ne başkana karşı düzenlenmiş bir plan, ne operasyon, ne de iftira vardı. Sadece mağduriyetim vardı. Yalancılıkla suçlandım. Bugün yalancı duruma düşürülmekten kurtuldum, işsizlikten de kurtulmak, işime geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta yaptığı konuşmada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ilişkin iddiaları dedikodu olarak nitelendirerek "Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." demişti.
Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan da "Bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve bir personeli asansörde tokatladığı" iddialarını reddetmişti. Erol Erkan, hakkındaki iddialar sonrası yaptığı açıklamada "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" ifadelerine yer vermişti.
Açıklamasının devamında kızının yönetime geçmesiyle birlikte bir başarı sürecinin yaşandığını ve ABD'deki görüşmelerin de bunun göstergesi olduğunu belirten baba Erkan, "komplo" iddiasında bulunarak "Birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı." diye konuşmuştu.
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Son Dakika › Ekonomi › Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Bozkurt: Yetkisiz atıldım işimi geri istiyorum - Son Dakika
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