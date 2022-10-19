Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

19.10.2022 09:46

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Türkiye'de turşuluk acur üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Gaziantep'te acur hasadı devam ediyor.

Türkiye'de turşuluk acur üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Gaziantep'te acur hasadı devam ediyor.

Oğuzeli ve Şehitkamil ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 4 bin 984 dekar alanda ikinci ürün olarak ekilen acurda bu yıl 11 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Geçen yıl 4 bin 198 dekardan 9 bin ton ürün elde eden çiftçilerin yüzü bu yılki verimle gülüyor.

Acur üreticilerinden Gazi Salan, 20 işçiyle günde 45 dönüm alanda hasat yaptıklarını ve 3 ton acur topladıklarını belirtti.

Salan, "Hasattan memnunuz. Acuru Kayseri, Amasya, Malatya, İzmir, Ankara, İstanbul gibi illere gönderiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor - Son Dakika

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