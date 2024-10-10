Gaziantep Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtıldı

Gaziantep Lezzetleri YÖREX Fuarı\'nda Tanıtıldı

Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri, Antalya'da düzenlenen YÖREX Fuarı'nda büyük ilgiyle sergilendi. Gaziantep Ticaret Odası ve Ticaret Borsası iş birliğiyle kurulan standı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti. Fuar, 9-13 Ekim tarihlerinde yerli ve yabancı misafirlere açıldı.

10.10.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri Antalya'da düzenlenen YÖREX Fuarında görücüye çıktı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) iş birliğinde açılan 'Gaziantep Standı', Antalyalıların ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Gaziantep geleneksel lezzetlerinin sergilendiği standı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na kentin coğrafi işaretli ürünleri, gastronomi sektörüne yönelik sürdürülen hizmetler ve projeler hakkında bilgiler verildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 9-13 Ekim'de Ekim tarihleri arasında Anadolu'nun lezzet buluşmasına ev sahipliği yapacak olan fuarda, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri GTO ve GTB iş birliğinde açılan Gaziantep standında yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunuldu. Açılış töreni sonrası Gaziantep standını ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından bilgiler verildi.

YÖREX'i Gaziantep ürünlerinin tanıtılması açısından önemli bir fuar olarak gördüklerini belirten ve bu kapsamda Gaziantep Ticaret Borsası ile geniş bir stant kurarak birçok yöresel ürünün ve gastronomiye yönelik hizmetin tanıtımını yaptıklarını ifade eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Yöresel tarım, gıda, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Fuar'a Gaziantep Ticaret Borsamızla birlikte katılarak geniş standımızda Gaziantep'imizin coğrafi işaretli ürünlerini tanıttık, Odamızın Gaziantep gastronomi sektörüne yönelik tüm hizmetlerini ve projelerini katılımcılara anlattık. Şehrimizdeki gastronomi kültürünü geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak için Mesleki Yeterlilik Merkezimizle yaptığımız belgelendirme ve sınav hizmetleri, Gaziantep Gastronomi Akademimizle verdiğimiz eğitimler, atölyeler, coğrafi işaretli ürünlerimiz, gelecek projelerimiz gibi kentimiz gastronomisine değer katacak her şeyi misafirlerimize aktardık. Ülkemizin dört bir yanından gelen birbirinden kıymetli ve değerli ürünlerin sergilendiği bu Fuar'da yer almak çok kıymetli. 13 Ekim'e kadar devam edecek Fuar'ın herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Yolu Antalya'ya düşen herkesi de standımıza davet ediyorum" dedi.

YÖREX'in 13 yıldır Türkiye'nin yöresel ürünlerinin buluştuğu bir vitrin haline dönüştüğünü kaydeden GTB Başkanı Akıncı ise burada ülkenin tüm renkleri ve lezzetlerini bir arada bulmanın mümkün olduğunu söyledi. Zengin sofra kültürünü UNESCO Gastronomi şehri unvanıyla taçlandıran, bu alanda ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe başarıyla imza atan Gaziantep'in 106 ürünle Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip il olduğunu vurgulayan Akıncı, "Gaziantep adına oda ve borsalarımızın yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ve GAGEV tarafından 106 farklı ürünümüze coğrafi işaret tescili kazandırıldı. Bu rakam birçok Avrupa ülkesinin toplam tescilli ürün sayısından çok daha fazla" ifadelerini kullandı.

GTB'nin Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili yapan borsalar arasında ilk sırada yer aldığını dile getiren Akıncı, "Gaziantep kültürünü ve mutfak lezzetlerini tanıtmaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere taşımaya gayret ediyoruz. Bu nedenle borsa olarak Gaziantep adına 24 ürünümüzü coğrafi işaretle taçlandırdık. Gaziantep'in 5 ürünü için Avrupa Birliği (AB) tesciline, 2 ürünü içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna resmi başvurularımızı yaptık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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