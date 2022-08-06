Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti - Son Dakika
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Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti

06.08.2022 14:27

Gaziantep'te bir araya gelen yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatına yaptığı yüzde 25'lik indirim kararını protesto etti. D-400 karayolunu trafiğe kapatan besiciler, "Mağduruz, zarar ediyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Gaziantep-Nizip arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 karayolunda toplanan hayvan besicileri, yolun 20. kilometresini çift taraflı trafiğe kapatarak, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararını protesto etti.

"MAĞDURUZ, ZARAR EDİYORUZ"

İndirim kararıyla mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini söyleyen küçükbaş hayvan besicileri, yetkililere çağrıda bulanarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması ve canlı hayvan ihracatının önünün açılması konusunda destek istedi.

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan, trafiğe kapatılan ve uzun araç kuyruğunun oluştuğu D-400 karayolu, olaya müdahale eden jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla 30 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı
Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı
Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı
Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı
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Kaynak: İHA

Et ve Süt Kurumu, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti - Son Dakika
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