Genç iş insanları, TUGİK'de yaşanan genel kurul sürecinden hicap duyuyor

Aralarında EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneğinin de bulunduğu 15 dernekten, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu'na ilişkin, genel kurulda yaşananlara tepki gösterilen ortak deklarasyon yayınlandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Akhisar Genç İş İnsanları Derneği (AKGİAD), Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD), Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD), Bulancak Genç İş Adamları Derneği (BUGİAD), Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD), Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD), Hakkari Genç İş adamlari Derneği (HAKKARİ GİAD), Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD), Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (KKGİAD), Şırnak İş Adamları Derneği (ŞİAD), Yomra Genç İş Adamları Derneği (YOGİAD) tarafından yayımlanan deklarasyonda, genel kurulda hak, hukuk ve teamüller herkesin gözü önünde ayaklar altına alındığına yönelik önemli açıklamalarda bulunuldu.

İlk açıklama derneklerin sosyal medya hesapları üzerinden geldi. "Genç İş İnsanları TUGİK'de Yaşanan Genel Kurul Sürecinden Hicap Duymaktadır" başlığıyla ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan EGİAD, daha sonrasında ortak deklarasyon ile sesini duyurdu. Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'nun kurucu dernekleri arasında yer alan, daha önce bünyesinde başkanlık, sayısız defa başkan vekilliği ve yüksek istişare kurulu üyeliği yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), TÜGİK genel kuruluna sert tepki gösterdi. EGİAD'ın diğer derneklerle yaptığı ortak yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "02.02.2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen TÜGİK Genel Kurulu'nda hak, hukuk ve teamüller herkesin gözü önünde ayaklar altına alınmıştır. Öyle ki Genel Kurul çağrısında ilan edilen hazirun listesi, tüm itirazlara karşın usulsüz çağrılan yedek delegelere yer verilerek, 80'i aşkın farklı ismin yer aldığı hazirun ile açılmış ve tüm oylamalar bu hazirun tarafından yapılmıştır. Daha vahimi ise tüzük değişikliği önergeleri bir hukuk devletinde kabul edilemez biçimde çoğunluk olmamasına karşın, Divan Başkanı'nca her türlü hukuk kuralı çiğnenerek usulsüz sayımlarla çoğunluk varmış gibi tutanak altına alınmıştır. Divan Başkanlığı'nca söz talep eden delegelere söz verilmemiş, itirazlar tutanağa geçirilmemiş, yazılı itiraz dilekçeleri ise alınmamıştır. Genel Kurul'da TÜGİK çatısı altında yer alan tüm derneklerin unvanlarında 'Genç' ibaresi yer alırken, Konfederasyonumuz unvanından 'Genç' ibaresi çıkartılmıştır. Bu değişikliğin yegane amacı kuralları kişilere uydurmaktır. Oysa asıl olan kurumların kalıcı, yöneticilerin geçici olmasıdır. Daha düşündürücü olan ise 2 liste aday olmasına karşın, mevcut yönetimce adaylardan birisine haber vermeden Yönetim Kurulu üye sayısını 15'den 22'ye, Yüksek İstişare Konseyi üye sayını da 15'den 25'e çıkartmak suretiyle, organların üye sayılarında değişiklik yapılması için tüzük değişikliği önergesi verilmiş olmasıdır. Amacın, diğer adaya liste hazırlatmamak olduğu sarihtir. Öte yandan her şeyden üzücü olan, 12 yıl önce sandıkla gelmiş bir Başkan'ın, iki farklı liste aday olmasına rağmen, sandığı Genel Kurul'un önüne getirememiş olmasıdır. İstikrarlı bir iş yaşamının en temel dayanağı hukukun üstünlüğüne olan güvendir. İş dünyasını en üst düzeyde temsil etmek iddiasında olan TÜGİK'in Genel Kurulu'nda yaşanan hukuksuzluklar vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Hukukun üstünlüğü ilkesi göz ardı edilmiş, üstünlerin hukuku oluşturulmuştur. Ekonomik anlamda sınırların kalktığı ve rekabetin arttığı mevcut dünya ekonomisinde hukuk olmazsa olmazımızdır. Gelinen noktada Türkiye'nin gerek bugün gerekse yarınının sigortası olan genç iş insanları olarak, Genel Kurul'da hukuku ayaklar altına alan Divan Heyeti ve buna çanak tutan TÜGİK yönetimini kınıyoruz. Bu vesile ile aşağıda adı geçen tüm Dernekler, dünden daha azimli olarak hak, hukuk, adalet arayışımızın her türlü zeminde devam edeceğini kamuoyuna saygı ile ilan ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır." - İZMİR