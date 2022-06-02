Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak - Son Dakika
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Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak

02.06.2022 18:05

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşla birlikte gıda sektörünü de etkilenmeye başladı. Dünyayı bekleyen gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı. Buna göre Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile bir tahıl koridoru oluşturulacak. İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla ise tahıl stoku, dış pazarlara güvenli şekilde ulaştırılacak.

Rusya- Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, savaştan kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.

TAHIL KORİDORU İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı. Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

KOMUTA MERKEZİ İSTANBUL OLACAK

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de "tahıl koridoru" oldu.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli olarak engelsiz kargo sevkiyatını kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

PUTİN VE ZELENSKİ DE PLANA OLUMLU BAKIYOR

Erdoğan, taraflardan ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de "tahıl koridoru" konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Haziran 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Haziran 2022 ABD: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik çabalarını destekliyoruz ABD: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik çabalarını destekliyoruz
Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak - Son Dakika


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