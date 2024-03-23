Gümrük Muhafaza Ekipleri Operasyonlarda Uyuşturucu ve Kaçak Oto Parçaları Ele Geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da bu ay düzenlenen operasyonlarda 109 kilogram uyuşturucu madde, Kocaeli'de 4 bin 326 adet kaçak oto parçası ele geçirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayının ilk haftasında İstanbul Havalimanı'ndaki kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde yolcu ve kargo eşyası içine gizlenmiş, piyasa değeri 34 milyon lira olan 49 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mart ayında Kapıköy, Dereköy, Kapıkule gümrük kapılarında ve İstanbul Havalimanı NARKOKİM ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonlarda da 80 milyon lira değerinde 60 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Böylece, mart ayında şu ana kadar İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira değerinde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş oldu.
Kocaeli'de 4 bin 326 adet oto parçası ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında martta Kocaeli'de de 2 operasyon düzenledi.
İlk operasyonda, Türkiye'ye gelen 2 konteyner, şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.
Taramada, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine fiziki arama yapıldı. Aramada, naylon poşetlere konulmuş, orijinal olduğu belirlenen, çeşitli markalara ait 2 bin 776'sı hava yastığı, 19'u ekran, 9'u far, 106'sı gösterge paneli, 13'ü araç parçası ve 1280'i araç beyni olmak üzere 4 bin 203 oto parçası bulundu.
İkinci operasyonda, şüpheli olarak değerlendirilen konteynerde yasal yükün içine gizlenmiş 123 oto motor parçası ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilen oto parçalarının piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lira olarak hesaplandı.
Olaylarla ilgili soruşturmalara Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
Kapıkule'de kaçak eşyaya, Pendik Limanı'nda kaçak sigaraya el konuldu
Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yine bu ay risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında bir tırı mercek altına aldı.
X-ray taramasına yönlendirilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta yasal yükün arasına gizlenmiş 15 bin elektronik sigara, 40 kulaklık, 10 telsiz ve 3 püskürtme tabancası ele geçirildi.
Kaçak eşyanın piyasa değeri 10,5 milyon lira olarak hesaplandı.
Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
Pendik Limanı'ndaki operasyonda da bir araçtaki kerestelerden bazılarının diğerlerinden uzun olduğu belirlendi. Söz konusu kerestelerin kesilmesiyle toplam 125 bin paket kaçak sigara ortaya çıktı.
Kaçak ürünün piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 125 bin lira olduğu tespit edildi.
Yılın ilk çeyreğinde 700 milyon liralık kaçak altına el konuldu
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk çeyreğinde, ilginç yöntemler kullanılarak yurda sokulmaya çalışılan 364 kilogram kaçak altına el koydu.
Söz konusu dönemde kaçak altın yakalamaları geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yaklaşık 26 kat (yüzde 2 bin 598) arttı.
El konulan 364 kilogram kaçak altının piyasa değerinin 700 milyon lira olduğu belirlendi.
Böylece farklı tarih ve yerlerde gerçekleştirilen operasyonlarla yaklaşık 922 milyon liralık kaçakçılık önlenmiş oldu.
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