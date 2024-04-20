Gümüş Balığının İhracat Serüveni Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gümüş Balığının İhracat Serüveni Başladı

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İznik Gölü'nde yapılan gümüş balıkçılığı sezonu bereketli başladı. Balıklar Yunanistan, Ukrayna ve Amerika'ya ihraç edilerek cips olarak satışa sunuluyor. İhracatın artmasıyla birlikte bölgedeki kooperatiflerin balık avlama kapasitesi de yükseldi.

20.04.2024 08:57  Güncelleme: 09:05
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Gümüş balığının ihracat serüveni başladı

BURSA - İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu hızlandı. Yunanistan, Ukrayna ve Amerika'ya ihracatı yapılan ve bu ülkelerde işlendikten sonra cips olarak paketi 4 dolardan satışa çıkarılan gümüş balıkçılığı bu yıl bereketli başladı.

İznik Gölü'nde son 25 yıldır yapılan gümüş balıkçılığında bu sezon sıcakların başlaması ile birlikte balıkçılar ağlarını İznik Gölü'ne bırakmaya başladı. 12 ay boyunca tutulması serbest olan ancak sıcak havaların başlaması ile tam anlamı ile sezonu açılan Gümüş balıkçılığı İznik Gölü'nde Orhangazi ve İznik'teki Su Ürünleri Kooperatiflerine bağlı balıkçılar tarafından yapılıyor.

5 kooperatif sezonu bereketli açtı

Orhangazi, Narlıca, Göllüce, İznik ve Çakırca Su Ürünleri Kooperatifine bağlı su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçıların İznik Gölü'ndeki Gümüş Balığı mesaileri de başlamış oldu. Sezonda toplam bin ton balığın tutulması hedeflenen bölgede bu yıl ki sezon da bereketli başlamış oldu.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, gümüş balıkçılığı sezonunun tüm Orhangazi ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, "Gümüş balığı ihraç ettiğimiz bir balık türü. Epey döviz getiren bir balık. Bu sene de bereketli, hamdolsun. Güzel bir başlangıç, inşallah sonu da iyi olacak" dedi.

Zelkif Bektaş, şu anda İznik Gölü çevresinde faaliyet gösteren 5 ayrı kooperatifin yıllık bin ton gümüş balığı tutacağını belirterek, bu kooperatiflerin, Orhangazi, Narlıca, Göllüce, İznik ve Çakırca Su Ürünleri Kooperatifi olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti. İznik yakasındaki kooperatiflerin Orhangazi kooperatiflerine oranla daha yüksek kapasiteli olduğunu da belirten Zelkif Bektaş, "Bu yıl çok bereketli bir sezon. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı

Zelkif Bektaş balığın Türkiye'de paketlenerek öncelikli olarak Yunanistan'a ihraç edildiğini hatırlatarak, "Ukrayna hatta Amerika'ya gönderen firmalar var. Bu balıklar oralarda cips haline getirilip paketlenip satışa sunuluyor. Oralarda cipsin paketinin 4 dolara satıldığını öğrendik. Geçen yıl balığın kilogram fiyatını 11-12 TL'ye veriyorduk. Maalesef beklediğimiz fiyat bu yıl yok. Bu yıl 13 TL'ye satabiliyoruz. Bu sezon 5 kooperatifin İznik Gölü'nden ortalama bin ton gümüş balığı avlayarak ihracata göndereceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Kendimiz cipse dönüştürebiliriz ama tesis lazım"

Zelkif Bektaş, gümüş balığının Türkiye'de de işlenip paketlenebileceğini anlatarak, "Bunun için bizdeki tesis yetersiz kalıyor. Bunda devlet büyüklerimizden tek istediğimiz İznik Gölü bölgesinde 600-700 tonluk bir soğuk hava depo yapması. O durumda biz bunları burada paketleriz. Böylece katma değeri yüksek bir ürün elde etmiş oluruz. Daha önceleri çok söz verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi soğuk hava deposu yapılması için sözler verilmişti. İnşallah şimdi gelen yeni başkanlardan bunu bekliyoruz. Aynı projelerin devamı olarak İznik Gölü'nde böyle bir soğuk hava deposu yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gümüş Balığının İhracat Serüveni Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gümüş Balığının İhracat Serüveni Başladı - Son Dakika

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