Gümüşhane'de Üretilen Köse Fasulyesinin Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Gümüşhane'de Üretilen Köse Fasulyesinin Hasadı Devam Ediyor

Gümüşhane\'de Üretilen Köse Fasulyesinin Hasadı Devam Ediyor
Son Güncelleme: 16.09.2023 12:02

Gümüşhane'nin Yukarı Fırat Havzasında üretilen dünyaca ünlü şeker fasulyesinin Köse ilçesindeki hasadı devam ediyor. Yüksek rakımda, temiz hava ve toprakta yetişen Köse kuru fasulyesi, sulama tesislerinin artmasıyla birlikte bölgede tercih edilen bir ürün haline geldi. Bu yıl rekolte kaybı yaşanan fasulyenin kilogram fiyatı 200 TL civarında. Köse fasulyesi, kalp krizi riskini engelleyici özellikleriyle biliniyor ve birçok mineral ve vitamin içeriyor. Hasada katılan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, ürünlerin bereketli olmasını diledi. Tarla sahibi Mustafa Pala ise hastalıklar nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirtti ve Köse fasulyesinin lezzetini vurguladı.

Gümüşhane'nin Yukarı Fırat Havzasında üretilen dünyaca ünlü şeker fasulyesinin Köse ilçesindeki hasadı devam ediyor.

Yüksek rakımda, sanayi artıklarının olmadığı temiz hava ve toprakta, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu ortamda yetişmesi nedeniyle ayrı bir lezzeti ve aroması olan Köse kuru fasulyesi son yıllarda bölgede sulama amaçlı yapılan baraj, gölet ve tesislerin artmasıyla birlikte vatandaşların ekim tercihlerinden birisi oldu. İlçede yaşayan vatandaşların önemli bir gelir kaynağı haline dönüşen fakat bu yıl rekolte kaybı olan kuru fasulyenin kilogram fiyatı 200 TL civarında. Köse fasülyesinin damar tıkanıklıklarını giderici özelliklere sahip olduğundan kalp krizi riskini engelleyici olduğu, protein, inorganik tuzlar, besin lifi, folik asit, demir ve potasyum başta olmak üzere mineraller ile A, B ve C vitaminleri içerdiği biliniyor.

Ekimi, çapası, sulaması, toplaması, kurutması, patosa vurularak ürünün ayrılması, elenmesi, seçimi ve ardından paketlenmesine kadar yoğun bir iş programı ve büyük bir emek isteyen kuru fasulyenin hasada katılan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, ürünlerin bereketli olmasını diledi.

Bu yıl çeşitli hastalıklar nedeniyle rekoltenin önceki yıllara göre yüzde 80'e yakın düştüğü Köse ilçesinde fasulye hasadı devam ederken Vali Tanrısever de eldivenlerini giyerek emekçi kadınlarla birlikte fasulye hasadı yaptı.

Atış poligonu mevkiinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Köse Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Pala'nın 10,5 dönümlük tarlasına Kelkit'ten fasulye yolmaya gelen ve güneşin altında akşama kadar çalışan işçilerden 50 yaşındaki Güler Güler, yaptıkları işi anlattı. Güler "Burada kuru fasulye yoluyoruz. Sabah 7'de gelip akşam 6'ya kadar devam ediyoruz. Zor olsa da alıştık. Akşama kadar yüz üstü duruyorsun. Sıcak havada akşama kadar eğiliyoruz, yoruluyoruz. Ben yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Patatesi bırakıyor fasulyeye başlıyoruz, fasulyeyi bırakıyor pancara başlayıp sezonu bitiriyoruz. Bu iş bizim çoluk çocuğumuzun nafakası. Mücadele ediyoruz" dedi.

Tarla sahibi Köse Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Pala ise "Fasulye işiyle uğraşıyoruz. Meşakkatli bir iş. Şu an bulunduğumuz noktada 10,5 dönüm ekim yaptım. Bu yıl hastalıktan dolayı rekolte yüzde 80 düşük. Hastalığın önlemini alamadık. Ne kadar ilaç vursak da kar etmedi" ifadelerini kullandı.

İnsanların Köse fasulyesini et niyetine yiyebileceklerini belirten Pala, "Kösemizde yetişen fasulyemizin müthiş bir damak tadı vardır. Bu tadı bilenler Köse fasulyesinden başka bir fasulye yemezler. Diğer yörelere bakıldığında bizim fasulye biraz daha büyük ve çok da lezzetli bir fasulye. Bizim fasulyenin diğer fasulyelerden farkı lezzeti" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Fırat, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de Üretilen Köse Fasulyesinin Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Üretilen Köse Fasulyesinin Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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