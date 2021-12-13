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Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı - Son Dakika

Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı

13.12.2021 19:31
Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Türk şirketlerinden ülkesine başta gıda, madencilik, altyapı, tarım ve turizm olmak üzere birçok alanda yatırım beklediklerini söyledi. Guandong, "Madenlerimizle de ilgilenen Türk şirketleri var. Bir Türk şirketi 5 bölgede altın arama ve çıkarma ruhsatı aldı. Yakın zamanda çalışmalara da başlayacaklar" sözlerine yer verdi.

17-18 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ilişkilerin Güney Sudan'ın bağımsızlığı öncesinde kurulduğunu anlatan Guandong, "Türkiye, bizim bağımsızlığımızdan önce ülkemizde temsilciliğini açtı ve bağımsızlığımızı kazandığımız gün ofislerini büyükelçiliğe çevirdi. Türkiye, bizi bağımsızlığımızın öncesinden bugüne kadar destekleyen ülkelerden biri. Bu nedenle ilişkimize çok önem veriyoruz" diye konuştu.

"TİCARET HACMİ 22 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

Güney Sudan'ın genç bir ülke olması nedeniyle Türkiye'den kapasite inşası konusunda destek aldığını dile getiren Guandong, Güney Sudanlı bürokratların Türkiye'de eğitim aldığını kaydetti.

Guandong, 2015'te 6 milyon dolar olan ticaret hacminin 2020'de 22 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bunun hala yeterli olmadığını düşünüyoruz ama geliştirebiliriz. Türk Hava Yolları (THY) yeni yılda Güney Sudan'a seferlerini başlatacak. Ticaret hacmimizi THY'nin uçuşlara başlamasıyla daha da artıracağımızı düşünüyoruz" dedi.

"MADENLERİMİZLE DE İLGİLENEN TÜRK ŞİRKETLER VAR"

İki ülkenin 2017'de ticaret anlaşması imzaladığına işaret eden Guandong, şunları söyledi:

"Türk iş insanlarını Güney Sudan'ı daha çok ziyaret etmeye teşvik ediyoruz. Şu anda başkent Juba'da 4 Türk inşaat şirketi var. Bir Türk şirketi tarım alanında yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Ayrıca madenlerimizle de ilgilenen Türk şirketleri var. Bir Türk şirketi 5 bölgede altın arama ve çıkarma ruhsatı aldı. Yakın zamanda çalışmalara da başlayacaklar. Daha çok Türk şirketinin Güney Sudan'a yatırım yapmasını istiyoruz. Türk şirketleri de ekim ayındaki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda Güney Sudanlı yetkililerle görüşerek ilgisini gösterdi."

"TÜRK ŞİRKETLERİNDEN GIDA ALANINDA YATIRIM YAPMALARINI İSTİYORUZ"

Guandong, genç bir ülke olan Güney Sudan'da çok fazla fırsat olduğuna vurgu yaptı.

Ülkede demir yolları, köprü, havalimanı, okul, hastane gibi altyapı ve inşaat projelerinin öncelikli olduğunu anlatan Guandong, "İkinci önceliğimiz ise madencilik. Petrol üreten bir ülke olmamızın yanında önemli altın, uranyum ve çinko yataklarına sahibiz" şeklinde konuştu.

Guandong, Güney Sudan'ın bakir topraklarının tarıma elverişli olduğunun da altını çizerek, "Afrika'da verimli ve sulak arazilere sahip birkaç ülkeden biriyiz. Hem yer altı hem de nehir sularıyla beslenen topraklarımız var. Türk şirketlerinin gıda alanında fabrikalar ve yatırım yapmasını istiyoruz. Ülkemizde mango ve ananas gibi doğal olarak yetişen ürünlerimiz var ancak bunları işleyemiyor, paketleyip satamıyoruz. Ayrıca Doğu Afrika'nın en önemli bal üreticilerinden biriyiz ve Kanada ile Avustralya'dan yatırımlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı - Son Dakika
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