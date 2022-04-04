Güneydoğu'nun mart ayı ihracatı 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mart ayındaki ihracatı yüzde 18,8 artarak 1 milyar 184 milyon 420 bin doları buldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölgenin son dönemde sergilediği güçlü ihracat performansını mart ayında da sürdürdüğünü belirtti.

Bölgenin mart ayında, geçen yılın aynı dönemi göre ihracatını yüzde 18,8 artırdığını aktaran Kileci, "Bölge ihracatımız 1 milyar 184 milyon 420 bin dolar seviyesine geldi. Bölgenin lokomotifi konumunda Gaziantep yer aldı. Bölge için ise tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Kileci, bölgenin 2 bin 659 ihracatçısıyla tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştıklarına dikkati çekti.

Bölgeden en çok ihracatın sırasıyla Irak, ABD ve Suriye'ye yapıldığına işaret eden Kileci, en fazla kazancı makine halıları, değirmencilik ve pastacılık ürünleri ile iplik, kumaş, plastik ve mamullerinden sağladıklarını bildirdi.