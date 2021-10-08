Üye Girişi
Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi - Son Dakika

Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi

08.10.2021 13:19
Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi

Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin öncü şirketlerinden biri olan GÜBRETAŞ ile Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında üniversite-özel sektör iş birliğini sağlamaya yönelik bir protokol imzalandı.

Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi

İSTANBUL - Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin öncü şirketlerinden biri olan GÜBRETAŞ ile Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında üniversite-özel sektör iş birliğini sağlamaya yönelik bir protokol imzalandı.

GÜBRETAŞ sürdürülebilir tarım alanında milli ekonomiye yeni katma değerler sağlayabilmek için son yıllarda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını üniversite iş birlikleri ile kuvvetlendiriyor. Şirket Ar-Ge çalışmalarının önemli bir sacayağını oluşturan üniversite ve sanayi iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve üniversite iş birliği kapsamında Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. 8 Ekim Cuma günü üniversite kampüsünde gerçekleşen imza töreni, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür İbrahim Yumaklı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un katılımlarıyla gerçekleşti. İş Birliği Protokolü imza töreninde tarımsal araştırma ve geliştirme alanında üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ortak projeler yürütüleceği de belirtildi.

Verim ve kalite artışı için üreticiler nezdinde bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerinin yanı sıra sektörde gübre kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye ve yeni nesil bitki besleme ürünleri geliştirmeye yönelik Ar-Ge yatırımlarıyla da öne çıkan şirket, son yıllarda sanayi-üniversite iş birliklerini kuvvetlendiriyor.

"Ülkemizde sürdürülebilir tarım için bitki besleme ürünlerinin tedarikinden çiftçiye ulaşmasına kadarki aşamaların tamamında gösterdiği sorumluluğu üniversitelerimizle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile devam ettiriyor"

Konuşmasında tarımsal sürdürülebilirliğin öneminden bahseden GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, "Dünya nüfusunun önümüzdeki 30 yıl içinde 9 milyarı geçmesi bekleniyor, bununla birlikte dünyada tarımsal üretim yapılabilen alan ise çok kısıtlı. Küresel çapta gıda güvenliğini sağlamak ve açlık problemini bitirmek için tarımsal üretimin yüzde 50 ila 70 oranında artırılması gerekiyor. Tarım yapılabilen toprak yüzölçümünün yetersizliğinin yanı sıra nüfus artışı ile birlikte tarımsal alanlar da azalıyor. Bu faktörlerle birlikte çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir diğeri tarımsal üretimin önündeki iklim krizi.

Bu tabloda elbette tarımsal sürdürülebilirlik ve Ar-Ge çalışmaları hayati bir önem arz ediyor. Özellikle ülkemizde hammaddesi ithalata bağlı gübre sektörüne yeni nesil yerli ve milli gübre çalışmalarıyla yeni bir soluk kazandırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda hem üniversitelerimizle hem kamu kurumlarıyla tarımsal üretim alanında ürün geliştirme odaklı iş birliklerimizi güçlendirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Geliştirilecek yeni nesil yerli ve milli ürünlerle sektörde gübre kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Dr. Fahrettin Poyraz "Gübrelerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması adına uzun yıllardır üreticilerle ortak çalışmalar yürütüp farkındalığı artırmaya çalışıyor. Topraklarımızın geleceği için gübrelemenin optimum şekilde doğru yöntemlerle yapılması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Bunun yanında Ar-Ge çalışmalarıyla geliştireceğimiz yerli ve milli yeni nesil ürünlerle sektörde hammadde ithalatını minimize etmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimizin kullandığı ürünlerin etkinliği artırılacak ve bu yenilikçi bitki besleme yaklaşımları ile verim ve kalitede de artış yaşanacak" şeklinde konuştu.

Poyraz, "Ülkemizde sürdürülebilir tarım için bitki besleme ürünlerinin tedarikinden çiftçiye ulaşmasına kadarki aşamaların tamamında gösterdiği sorumluluğu üniversitelerimizle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile de devam ettiriyor. Bugün üniversite sanayi iş birliği için önemli bir adım daha atıyoruz. Bu iş birliğinin akademiye ve sektöre hayırlar getirmesini dilerim" diyerek sözlerini bitirdi.

İmzalanan iş birliği hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut şunları kaydetti: "İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bir araştırma üniversitesidir. Altyapımızı ve entelektüel sermayemizi buna göre oluşturuyoruz. Bu kapsamda sanayi ile işbirliğini çok önemsiyor ve birbirimize değerli katkılar sunuyoruz. İmzaladığımız bu protokol de hayırlı bir adım olacaktır. Ülkemiz insanının sağlıklı, doğru, bilinçli ve kaliteli ama aynı zamanda ekonomik bir şekilde beslenebilmesi için üniversitelerin ve araştırma kurumlarının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Toprak ana ile sağlıklı ve doğru bir ilişki kurabilirsek, tarımın geleceği için sağlayacağımız başarılar artacaktır. Bu işbirliği ile Ar-Ge çalışmalarının ülkemizin tarımsal kalkınmasına, daha güzel bir geleceğin birlikte inşasına ve milli tarım politikasına katkı vereceğini düşünüyorum. Bu işbirliği protokolünün ikinci Abdülhamit tarafından kurulan ve ülkemizin ilk modern tarım çalışmalarının yapıldığı tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar mektebi binasında imzalanması da güzel bir tevafuktur."

İş birliğini değerlendiren Genel Müdür İbrahim Yumaklı şöyle konuştu: "Bitki besleme alanındaki tecrübesini Ar-Ge vizyonuna yansıtan bir kurumuz. Üniversite ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitki besleme alanında yürütülen Ar-Ge çalışmaları tarımın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin sağlanması adına da çok kritik bir eşik, hem GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, hem Sabahattin Zaim Üniversitesinin kıymetli akademisyenleri Ar-Ge faaliyetlerinde bu bilinçle çalışmaktadır. Sabahattin Zaim Üniversitesiyle imzaladığımız iş birliği protokolü tarımsal üretimimize değer katacaktır. Üniversitenin zengin akademik kadrosu ve akademisyenlerimizin birikimiyle tarımsal Ar-Ge çalışmalarını daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum.

2019 yılında Gebze Teknik Üniversitesiyle on yıllık bir iş birliği protokolü imzaladık. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu iş birliği meyvelerini vermeye başladı. 2020 yılında yerli ve milli biyoteknoloji içerikli bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesine altyapı sağlamak için üniversite bünyesinde bir Ar-Ge Serası kurulumu gerçekleştirdik. Yine aynı yıl TÜBİTAK tarafından onaylanan 2244 Sanayi Doktora Projesi için çalışmalar başladı. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesiyle imzaladığımız protokol kapsamında TÜBİTAK TEYDEB 1505 projesi çalışmalarımız da devam ediyor."

İmzaladıkları işbirliği protokolü ile tarımsal üretime katkı sağlayacak faydalı işler yapacaklarını da ifade eden Genel Müdür Yumaklı, "Ayrıca Prof. Dr. Mehmet Bulut'un da ifade ettiği gibi bu kıymetli iş birliğini ülkemizin ilk modern tarım çalışmalarının yapıldığı tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi binasında imzalamak bizim için değerli bir husustur" şeklinde konuştu.

Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi
Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi
Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi
Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi

Araştırma Geliştirme, Üniversite, Milli, Bitki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi 13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir

Son Dakika Haberleri
14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı         
14:25
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi         
14:21
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021         
14:05
Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var         
13:46
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor         
13:32
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:34:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement