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Son dakika: Bakan Ersoy: "Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Ersoy: "Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak"

12.10.2021 13:52
Son dakika: Bakan Ersoy:

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güvenli turizm sertifikası gibi çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirterek, "Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar, yapılması gerekenler, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güvenli turizm sertifikası gibi çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirterek, "Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar, yapılması gerekenler, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Rusya Turizm Ajansı Başkanı Doguzova ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir otelde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Ersoy ve Doguzova Türkiye ile Rusya arasında "Ortak Turizm Eylem Planı" için imza attı.

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmasında, pandemi koşullarında turizm trafiğinin tekrar açıldığını belirterek, "Özellikle Rusya'yı ve Türkiye arasındaki hava trafiği ve turist trafiği de çok yoğun bir şekilde başladı. Hem pandemi öncesinde hem de pandemi sonrasında bundan sonra devam edecek rutin toplantılarımız var Rus meslektaşlarımızla. Rusya halk sağlığı komisyonundan üyeler ve aynı şekilde turist güvenliği ile ilgili iki ülke arasında yapılan toplantılarda karşılaşılan sorunların tespiti yapılıyor. Ardından sorunlara nasıl müdahale edeceğimiz, nasıl iyileştirilebileceği konusunda fikir terakkilerinde bulunuyor. İlgili teknik kurumlarımız toplantılarını yaptı. Tespitlerde bulunduk, neleri iyileştirmemiz gerekli, neler yapabilir konusunda mutabık kaldık. Hızlı bir şekilde herkes üzerine düşeni yapacak. Sevindirici olan her geçen gün hızlı bir şekilde tartışacak konuların azalıyor olması ve sorunların çok hızlı bir şekilde çözülüyor olması" dedi.

Bu yılın çok zor bir sene olmasına rağmen Rusya'dan Türkiye'ye turist seferi açısından olan trafikte beklentilerin üzerinde bir hareket oluştuğunu aktaran Bakan Ersoy, "Ağustos sonu itibarıyla 2 buçuk milyonu geçti ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi gözüküyor. Rusya geçen sene olduğu gibi bu senede Türkiye'ye en fazla misafir veren ülke olarak birinci sırada yer alıyor" diye konuştu.

Turizm Ajansı Başkanı Doguzova ile yaptıkları ikili görüşmeler sonunda güvenli turizm sertifikası gibi çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ifade eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Turizm Teşvik Kanunu ile bu sertifikasyon programı kanunla kalıcı hale getirildi. Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar, yapılması gerekenler, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak. Zaten hijyenin ne kadar önemli olduğunu da pandemi koşulları tüm dünyaya öğretti. Artık turistler seyahat edecekleri ülkelerdeki konaklayacakları tesisleri yemek yiyecekleri üniteleri seçerken de bu tarz sertifikasyonlara, denetimlere tabii olup olmadığını görmek istiyorlar. Bu açıdan da bu tarz kuralların artık kalıcı olarak hayatımıza yerleşmesi gerekiyor. Türkiye bunu başarıyla uyguladı şu ana kadar. Bundan sonra da gelişmelere göre gerekli düzenlemeleri yaparak, hayatımızın bir parçası olmasını sağlayacağız."

Yaptıkları toplantı sonucu elde ettikleri notları ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ile yöneticilere aktaracaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Sonuçta Rus turistler ve dünyanın her yerinden gelen bütün turistler açısından en güvenli ve en mutluluk veren tatillerin yapıldığı ülke olarak birinci sırada yer almayı hedefleyen ülke olarak çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy ve Rus Başkan Doguzova, konuşmaların ardından, "Ortak Turizm Eylem Planı" için imza attı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - ANKARA

Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Son dakika: Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak

Mehmet Nuri Ersoy, Togo Cumhuriyeti, Turizm, Rus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakan Ersoy: 'Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Ersoy: "Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar ve denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak" - Son Dakika
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