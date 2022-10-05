"Habermetre 26 Eylül - 2 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü açıldı



Amazon, 100 milyon dolar yatırımla Türkiye'deki ilk lojistik üssünü açtı. 100 milyon doları aşkın yatırım ile faaliyete geçen, artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayacak lojistik üssü, bir yılda 1.000'i aşkın yeni istihdam yaratacak. Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, "Lojistik üssümüze ve satış ortaklarımıza yaptığımız bu yatırımlar, aynı zamanda, Türkiye'ye olan bağlılığımızın da bir göstergesi" dedi.

Akkök Holding, 3 yılda 265 milyon TL Ar - Ge yatırımı yaptı

Akkök Holding, kimya grup şirketlerinin katılımıyla "Ar-Ge Zirvesi" düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök grubunun 3 yılda Ar-Ge faaliyetlerine 265 milyon TL yatırım yaptığını kaydederek, "Şirketlerimiz bu alandaki projeleriyle Türkiye'ye inovasyon, üretim ve ihracatta güç katıyorlar" dedi.

Alternatif Bank Engelsiz Bankacılığı Kurum Kültürünün Temeline Oturtuyor

Alternatif Bank "Engelsiz Bankacılık" anlayışıyla engelli bireylerin bankacılık hizmetlerinden yararlanmaları için bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları ve bu kapsamda gelinen noktayı düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. 'Engelsiz Bankacılık' konusunda bankanın vizyonu ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Buradaki belki de ilk önemli adımımız başta kendi iş yapış kültürümüzü değiştirmek ve dönüştürmek oldu. Biz bu alandaki çalışmalarımızı temel olarak 'Farkındalık', 'Erişilebilirlik' ve 'Gençlerle Güç Birliği' başlıklarında yürütüyoruz. Burada en önemli nokta farkındalığı artıracak örnek uygulamaları hayata geçirmek" dedi.

DenizBank'tan 25'inci yıla özel kutlama

DenizBank 25'inci kuruluş yıl dönümünü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlediği özel bir gece ile kutladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank'ın 25. yılıyla gümüş yaşını kutlayıp altın çağına adım attığını belirterek, çocuklarının çalışmayı arzu edecekleri kurumu yaratma heyecanıyla yol aldıklarını söyledi. 25 yıldır DenizBank Genel Müdürü olan Hakan Ateş'in 2078 yılında hala genel müdür olduğunu mizahi bir şekilde dile getiren film ise, izleyenlerin büyük beğenisini kazanarak geceye damga vurdu.

Kiğılı, Türkiye'nin ilk canlı meta defilesini gerçekleştirdi

Kiğılı, Türkiye'nin ilk canlı meta defilesiyle 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonunu GoArt Metaverse platformunda tanıttı.Gerçek mankenlerin Kiğılı için özel olarak tasarlanan eşsiz bir meta-defile alanında yaptıkları defileyi, katılımcılar kendi oluşturdukları avatarları ile takip etti. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Türkiye'de ilk canlı meta defile etkinliğini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Türk Hava Yolları, Türk Spor Federasyonlarıyla İyi Niyet Sözleşmesi İmzaladı

Uzun yıllardır Türk sporunun en önemli destekçilerinden olan Türk Hava Yolları, sponsoru olduğu spor federasyonlarının yöneticilerinin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda bir lansman düzenledi. Lansmana Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.

Gençlerden Sessiz İstifa Alarmı: Youthall Sessiz İstifa" araştırması sonuçlandı

Gençlerin kariyer platformu Youthall, insan kaynağı tarafından konunun yansımalarını ve eğilimlerini ölçmek adına gerçekleştirdiği "Sessiz İstifa" araştırmasını sonuçlarını açıkladı. Online olarak yapılan ve 1002 kişinin katıldığı araştırma göre, Türkiye'de gençlerin yüzde 24'ü sessiz istifa sürecinde. Sessiz istifa sürecindeki gençlerin ilk nedeni düşük maaş olurken, iş tanımının net olmaması ve kariyer yollarının kapalı olması da nedenler arasında yer alıyor. Youthall CEO'su Emre Aykan, "Youthall olarak çalışma hayatının nabzını tutan, eğilimleri ortaya koyan araştırmalarımızın gençlerin sesi olmasını ve işveren markalara yol göstermesini amaçlıyoruz" dedi.

MARKA 2022, konferans deneyimine boyut atlattı

Tersane İstanbul'da 29-30 Eylül tarihlerinde, iki bini aşkın iş insanının katılımıyla gerçekleşen MARKA 2022, pandemi sonrası dönemde yeniden tasarlanan iş yapış şekillerine yenilikçi formatı, özgün mekân seçimi, sanat ve teknoloji projelerindeki yaratıcılığıyla örnek bir etkinlik oldu. Bu sene 'remastered' temasıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'den ve birçok ülkeden gelen, farklı disiplinlere mensup 70 konuşmacı yeni dünyanın kodlarına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.