Hafize Gaye Erkan\'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

10.03.2026 07:07
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings Limited şirketinde "Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı" olarak göreve başladı. Erkan'ın bu göreve getirilmesinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın referansının etkili olduğu ifade edilirken, Erkan Haziran 2023'te TCMB Başkanı olmuş ve Şubat 2024'te görevini Fatih Karahan'a devretmişti.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, uluslararası finans sektöründe yeni bir göreve başladı. Erkan, Kanada merkezli finans ve sigorta devi Fairfax Financial Holdings Limited bünyesinde "Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı" olarak görevlendirildi.

TOM BARRACK REFERANS OLDU

Edinilen bilgilere göre Erkan'ın söz konusu göreve getirilmesinde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan Tom Barrack'ın referansının etkili olduğu ifade edildi. Fairfax Financial Holdings Limited, küresel ölçekte finans, sigorta ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren önemli şirketler arasında yer alıyor.

TCMB BAŞKANLIĞI DÖNEMİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Hafize Gaye Erkan, Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanmış ve bu görevle birlikte Cumhuriyet tarihinin ilk kadın TCMB başkanı olmuştu. Erkan'ın göreve gelişi, ekonomi yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmişti.

Ancak Erkan'ın Merkez Bankası'ndaki görev süresi uzun olmadı. Şubat 2024'te görevinden ayrılan Erkan, koltuğunu mevcut TCMB Başkanı Fatih Karahan'a devretti. Erkan'ın ayrılığı, ekonomi çevrelerinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ULUSLARARASI FİNANS SEKTÖRÜNE DÖNDÜ

Merkez Bankası'ndaki görevinin ardından bir süre kamuoyundan uzak kalan Erkan'ın yeniden uluslararası finans sektöründe aktif rol üstlenmesi dikkat çekti. Fairfax bünyesindeki yeni pozisyonunda Erkan'ın, bankacılık ve sigorta alanında teknoloji odaklı finansal dönüşüm projelerini yöneteceği belirtiliyor.

FİNANS DÜNYASINDAKİ KARİYERİ

ABD'de uzun yıllar finans sektöründe çalışan Hafize Gaye Erkan, daha önce Goldman Sachs ve First Republic Bank gibi kurumlarda üst düzey görevler üstlenmişti. Bankacılık, risk yönetimi ve finansal teknolojiler alanındaki çalışmalarıyla tanınan Erkan, uluslararası finans çevrelerinde dikkat çeken Türk yöneticiler arasında gösteriliyor.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, Türk bankacı ve finans yöneticisidir. 1982 yılında İstanbul'da doğan Erkan, eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi'nde başladı. Ardından ABD'ye giderek Princeton Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Princeton'da yüksek lisans ve doktora çalışmaları da yapan Erkan, finans, risk yönetimi ve operasyon araştırmaları alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.

Kariyerine ABD'de yatırım bankacılığı alanında başlayan Hafize Gaye Erkan, uzun yıllar Goldman Sachs'ta görev yaptı. Burada finansal kurumlar ve risk yönetimi alanında çalışan Erkan, daha sonra ABD merkezli First Republic Bank'ta üst düzey yöneticilik görevine getirildi. Bankada eş CEO ve başkan gibi kritik görevlerde bulunan Erkan, finans sektöründe uluslararası ölçekte tanınan isimlerden biri haline geldi.

Hafize Gaye Erkan, Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atandı ve bu görevle birlikte Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı oldu. Görev süresi boyunca Türkiye'de para politikası ve enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararlarla gündeme geldi. Şubat 2024'te görevinden ayrılan Erkan, Merkez Bankası başkanlığını Fatih Karahan'a devretti.

Merkez Bankası'ndaki görevinden sonra uluslararası finans sektörüne geri dönen Hafize Gaye Erkan, Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings Limited şirketinde bankacılık ve sigorta teknolojileri alanında üst düzey yönetici olarak görev almaya başladı. Finans, bankacılık ve risk yönetimi alanındaki deneyimiyle küresel finans çevrelerinde tanınan Türk yöneticiler arasında gösterilmektedir.

  • Ali Haspolat Ali Haspolat:
    aslında hiçbirşey tesadüf değildi. birileri yazdı birileri oynadı... 0 0 Yanıtla
