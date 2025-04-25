HAK-İŞ'ten 696 Sayılı KHK çağrısı: "İşçilerin mağduriyeti giderilmeli" - Son Dakika
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Ekonomi

HAK-İŞ'ten 696 Sayılı KHK çağrısı: "İşçilerin mağduriyeti giderilmeli"

HAK-İŞ\'ten 696 Sayılı KHK çağrısı: "İşçilerin mağduriyeti giderilmeli"

Aydın'da, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü haftası kapsamında açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan kamuya geçirilen işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "696...

25.04.2025 14:05  Güncelleme: 14:13
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Aydın'da, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü haftası kapsamında açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan kamuya geçirilen işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "696 sayılı KHK ile çözüm bekleyen sorunlar var, bu mağduriyet son bulmalı" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu bu sene 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü kapsamında taleplerini Türkiye'nin dört bir yanından '1 Mayıs Haftası' kapsamında düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kamuoyunun gündemine taşıyor. Bu kapsamda Aydın'a gelen HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert çiçeklerle karşılandı. Ziyarette '696 sayılı KHK'nın Sorunları' başlıklı basın açıklamasında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sert, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile alt işveren işçilerinin kamu kurumlarına geçişinin sağlandığını hatırlatarak, "24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında ve mahalli idarelerde alt işveren şirketler yanında çalışmakta olan işçilerin kamu kurumlarının sürekli işçi kadrosuna istihdam edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Ama 696 sayılı KHK ile taşeron şirket işçisi olarak çalışan emekçilerin sorunları bitmemiştir. Aksine çözüme kavuşmayı bekleyen yeni sorunlar ortaya çıkmıştır" dedi.

HAK-İŞ olarak 696 sayılı KHK ile getirilen zorunlu emeklilik uygulamasını da gösterdikleri mücadele sayesinde ortadan kaldırdıklarını kaydeden Sert, "Ancak, yapılan düzenleme ile ortaya çıkan sorunları dile getirmekten de geri durmayacağız. 696 sayılı KHK'lı işçilerin tayin, becayiş hakları konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin ihale konusu işte çalıştırılacağına yönelik zorlayıcı düzenlemenin değişmesi gerekmektedir. Çünkü işçilerin fiilen yaptıkları iş ile SGK'ya bildirilen meslek kodları uyumlu değildir. Ev tipi çalışanların statüsünde net bir tanıma ihtiyaç vardır. Ev tip çalışanların Borçlar Kanunu kapsamından çıkartılarak İş Kanunu kapsamında alınması gerekmektedir. En büyük sıkıntıların başında gelen kapsam dışı kalan işçiler için düzenleme yapılmalıdır. Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 6772 sayılı yasa kapsamında ilave tediye alabilmeleri için acil yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Taşerondan kadroya geçişi düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ortaya çıkardığı pek çok sorun, özellikle 'sağlık ve sosyal hizmetler' iş kolunda çalışan on binlerce işçiyi doğrudan ilgilendirmekte ve mağduriyet oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen İş Kanunu'nda değişiklik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Çalışma hayatı mevzuatındaki dağınıklığın giderilmesi için yapılan bu çalışmalara mutlaka ve mutlaka 696 sayılı KHK'nın ürettiği sorunlar dahil edilmeli ve kanunu düzenlemeler daha fazla geciktirmeden yapılmalıdır" diye konuştu.

"Ev tipi çalışanların statüsünde net bir tanıma ihtiyaç var"

İşçilerin 696 sayılı KHK ile kadroya geçişi ile birlikte; tayin, becayiş, görev tanımı ve sosyal hakları konusunda yeni mağduriyetler oluştuğunu kaydeden Sert, "696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen; işçilerin tayin, becayiş hakları konusunda düzenleme yapılmalıdır. Özlük hakları iyileştirilmeli, iş ve iş yeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş hakları verilmelidir. İhale konusu işte çalıştırılacağına yönelik zorlayıcı düzenlemenin değişmesi gerekmektedir. İşçilerin fiilen yaptıkları iş ile SGK'ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale getirilmelidir. Ev tipi çalışanların statüsünde net bir tanıma ihtiyaç vardır. Ev tipi çalışanların Borçlar Kanunu kapsamından çıkartılarak İş Kanunu kapsamına alınması gerekmektedir. Kapsam dışı kalan işçiler için düzenleme yapılmalıdır. Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 6772 sayılı yasa kapsamında ilave tediye alabilmeleri için yasa düzenleme yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Sert, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak işçilerin sorunlarını yakından bilip takip ettiklerini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"Bizler 696 sayılı KHK'nın yol açtığı sorunları yakından biliyor, yaşıyor ve takip ediyoruz. 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin sorunları bir an önce çözüme kavuşturulması gereken acil bir meseledir. Sendikalar, çalışanların sorunlarını çözmek ve daha iyi şartlar için mücadele etmek amacıyla vardır. HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücüdür. Çalışma hayatını, çalışanların hak ve hukukunu en yüksek seviyede korumak için sendikasız hiçbir işçi kalmasın diye, çalışma hayatının sorunları çözülsün, mazlumların sesi duyulsun diye hep birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bütün çalışanlara 'örgütlü ol, sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz." - AYDIN

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Kaynak: İHA

1 Mayıs, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ'ten 696 Sayılı KHK çağrısı: 'İşçilerin mağduriyeti giderilmeli' - Son Dakika

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