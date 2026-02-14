Harita belli oldu, zirvedeki şehir şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz - Son Dakika
Ekonomi

Harita belli oldu, zirvedeki şehir şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz

Harita belli oldu, zirvedeki şehir şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz
14.02.2026 16:00
2026 verilerine göre kiraların en ucuz olduğu il 10 bin TL ortalamayla Kilis olurken, en pahalı il 33 bin 600 TL ile Muğla oldu. Büyükşehirler ve turizm bölgeleri yüksek kira seviyesini korudu.

Konut piyasasında yaşanan hareketlilik kiralık daire fiyatlarını yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline getirdi. Açıklanan son veriler, büyükşehirlerle Anadolu'daki birçok il arasında dikkat çeken kira farkları oluştuğunu ortaya koydu. Fiyatlar il genelindeki ortalamalara göre hesaplandı.

EN UCUZ KİRALAR KİLİS VE AKSARAY'DA

Verilere göre 2026 yılında kiraların en ucuz olduğu il Kilis oldu. Kilis'te ortalama kira bedeli 10 bin TL olarak kaydedildi. Kilis'i 10 bin 300 TL ile Aksaray takip etti. Kars'ta ortalama kira 12 bin 450 TL, Şırnak'ta 12 bin 500 TL, Muş'ta 12 bin 550 TL olarak belirlendi.

Yozgat ve Sivas'ta ortalama kiralar 12 bin 700 TL seviyesinde gerçekleşirken, Bayburt'ta 12 bin 800 TL, Burdur'da 12 bin 850 TL, Kütahya'da ise 13 bin 550 TL olarak ölçüldü.

Kiraların en ucuz olduğu 10 il şöyle:

1- Kilis: 10 bin TL

2- Aksaray: 10 bin 300L

3- Kars: 12 bin 450 TL

4- Şırnak: 12 bin 500L

5- Muş: 12 bin 550TL

6- Yozgat: 12 bin 700TL

7- Sivas: 12 bin 700 TL

8- Bayburt: 12 bin 800L

9- Burdur: 12 bin 850L

10- Kütahya: 13 bin 550 TL

MUĞLA İSTANBUL'U SOLLADI

2026 yılında kiraların en pahalı olduğu il ise Muğla oldu. Muğla'da ortalama kira bedeli 33 bin 600 TL ile İstanbul'u solladı. İstanbul'da ortalama kira 33 bin TL olarak hesaplanırken, Ankara'da 28 bin 600 TL, İzmir'de 28 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Kiraların en pahalı olduğu 10 il şöyle:

1- Muğla: 33 bin 600TL

2- İstanbul: 33 bin TL

3- Ankara: 28 bin 600 TL

4- İzmir: 28 bin TL

5- Tunceli: 25 bin 600 TL

6- Antalya: 24 bin 350 TL

7- Çanakkale: 24 bin TL

8- Rize: 23 bin 650TL

9- Kocaeli: 23 bin 500 TL

10- Artvin: 23 bin 400 TL

BÜYÜKŞEHİRLERDE YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

Veriler, turizm bölgeleri ve büyükşehirlerde kira fiyatlarının yüksek seyrini koruduğunu gösterdi. Özellikle Muğla ve İstanbul'daki ortalama kira bedelleri ile en ucuz il olan Kilis arasındaki fark 23 bin TL'nin üzerine çıktı.

Uzmanlar, konut arzı, nüfus hareketliliği ve bölgesel talebin kira fiyatları üzerindeki belirleyici etkisini sürdürdüğünü ifade ediyor.

  • cuma avci cuma avci:
    istanbul 33 mü şakamı en ucuz demek istemiştir heralde başakşehire bi baksınlar mesela 1 0 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Haber neye kime göre yapıldı, Çankırı gibi bir yerde ev kiraları 40 ile 15 bin arasında. 40 bin civarı olanlar Hastane ve karşısın da 3 tana dizili dağı görüyor. Muğla yine ucuz kalmış. 0 0
  • Mesut Uysal Mesut Uysal:
    Asgari ücrete göre 10 bin de çok 0 0 Yanıtla
