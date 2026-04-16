Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü - Son Dakika
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL\'ye kadar düştü
16.04.2026 10:45
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL\'ye kadar düştü
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altının ardından açıkta da erik hasadı başladı. Can erikte kilogram fiyatı açıkta hasatla birlikte 200 liraya kadar geriledi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altının yanı sıra açıkta da hasatlar başlıyor. Mart ayında örtü altında hasadına başlanan erikler açıkta da olgunlaştı. İlk çıktığında tadımlık olan ve özellikle aşeren hamile kadınlar tarafından fiyatı pahalı olduğu için tane ile satın alınan erikte fiyatlar düştü. Örtü altında hasatta kilogramı yaklaşık 10 bin TL sınırına dayanan erik, açıkta hasatla 200 ile 800 TL arasında satılmaya başladı.

"HASATTAN MEMNUNUZ"

Örtü altındaki hasadın sora ermesiyle açık alanda erik hasadının başladığını ifade eden üretici Ali Bezgin, "Keben mahallesinde örtü altı ve açık alanda erik üretimi yapıyorum. Hem örtü altında nem de açık alanda hasadımız devam ediyor. 12 dönüm örtü altından 15 ton erik hasadı yaptım" dedi.

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Bu yıl hava şartlarının olumsuz geçmesinden dolayı açık alanda erik hasadına yaklaşık bir ay geç başladıklarının altını çizen Bezgin, "Şuan 12 dönümlük açık alanda erik hasadına başladım. Buradan da 15 ton civarı hasat bekliyoruz. Şuan hasat edilen eriklerimizi ebadına göre 200 ile 800 lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Havaların iyileşmesiyle birlikte erikler büyümeye başladı. Hasattan memnunuz" diye konuştu.

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

"8 BİN 500 TON ÜRETİM BEKLENİYOR"

Göksu Vadisi'nde üretici Murat Temur ise açık alanda hasadına başlanan eriklerin, Ankara, İstanbul başta olmak üzere bir çok ile gönderildiğini, ihracatta ise Arap ve Avrupa Ülkelerine yollandığını söyledi. Temur, bölgede açıkta başlayan hasadın ilk olarak birkaç bahçede başladığını, Nisan ayı sonu itibari ile tam hasada başlanacağını kaydetti.

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Bu yıl ilçe genelinde açıkta 6 bin 500 dönüm, örtü altında ise 800 dönümde yaklaşık 8 bin 500 ton üretim yapılacağını tamin ettiklerini aktaran Temur, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını ifade etti.

Silifke'de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep gördüğünü vurgulayan Temur, eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini sözlerine ekledi.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelen tarım işçileri de, erik toplayarak hem aile bütçesine katkı sağladıklarını, hem de üreten akrabalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi. 

Son Dakika Ekonomi Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü - Son Dakika

Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
Ali Babacan çok kızdı: Bu gece saat 00.00’da çekin fişi, bitirin şu işi Ali Babacan çok kızdı: Bu gece saat 00.00'da çekin fişi, bitirin şu işi
Bakan Gürlek’e Vali Tuncay Sonel soruldu Dikkat çeken sözler Bakan Gürlek'e Vali Tuncay Sonel soruldu! Dikkat çeken sözler
Kurtlar Vadisi’nin Erdal Kömürcü’sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede Kurtlar Vadisi'nin Erdal Kömürcü'sü Sefa Zengin ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı karede
Destici: Türkiye’nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var Destici: Türkiye'nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var

10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
09:06
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
SON DAKİKA: Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü - Son Dakika
