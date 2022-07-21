Hasadı başlayan üzümde ihracat tırları yarın yola çıkacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci üzüm çeşidi olan sofralık Superior Seedless cinsi üzüm hasadına başlanırken ihracat için ilk tırlar yarın yola çıkacak. Geçtiğimiz yıl Alaşehir'den 82 farklı ülkeye büyük bir bölümü üzüm olmak üzere ihracat yapıldığı ve toplamda 600 milyon dolar gelir sağlandığı bildirildi. 2021 yılında 230 bin ton sofralık üzüm ihracatı yapılan Alaşehir'de 2022 yılındaki hedefin ise 250 bin tona ulaşmak olduğu öğrenildi.

Türkiye'de 'Üzümün Başkenti' olarak adlandırılan Alaşehir'den dünyaca ünlü Sultaniye üzüm hasadından 15 gün önce hasat edilen Superior Seedless cinsi sofralık üzümde hasat ve ihracat heyecanı yaşanmaya başladı. Sultaniye üzümden 2 hafta önce hasat edilen Superior Seedless cinsi erkenci tür üzüm çeşidi başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan "Superior Üzüm Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu" tarafından emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, üzümlerin 21 Temmuz tarihinde kesimine, 22 Temmuz tarihinde de ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar sonrası ilk ihracat tırları Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 22 Temmuz Cuma günü yola çıkacak. Dünyaca ünlü Sultaniye cinsi sofralık üzüm ihracatında, 2021 yılında 230 bin ton ihracat miktarı karşılığında 350 milyon dolarlık gelir elde edildi. Alaşehir'den başta Rusya olmak üzere 82 ülkeye ihracat yapıldı. Son yıllarda erkenci bir çeşit olan ve sofralık olarak hem iç piyasadan hem de dış piyasada rağbet gören Superior Seedless cinsi üzüm başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Sultaniye üzümünden 2 hafta önce hasadına başlanan ve dayanıklı bir çeşit olduğundan uzak ülkelere de rahatlıkla ihracatı yapılan Superior Seedless çeşidi üzüm, Sultani üzüme oranla yüzde 60 daha yüksek fiyatla satılması ve özellikle kırsal alanda bulunan arazilerde erken hasat edilebildiği için üreticiler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı.

"Döviz fiyatlarında aşağıya doğru düşüş olacaktır"

Superior Seedless türü üzümünü satan ve bağında kestiren üretici Remzi Şirinoğlu, "Bir yıldır çiftçinin gözünün içine baktığı üzüm, nihayet kesim ve ihracat izniyle yurt dışına gönderilmeye hazır hale getirildi. Çiftçinin artık bir yıldır düğününü beklediği, çocuklarını evlendirmeyi beklediği oğlunu okula yazdırmayı beklediği dönem. Üzümün ihraç edilmesindeki en büyük avantajlardan birisi de ülkemizdeki kur avantajını sağlamak için burada oluşturulan katma değerin ihraç edilerek, ülkemize döviz girdisi sağlanmasıdır. Döviz girdisinin sağlanmasıyla beraber bütçede ve hazinede bir rahatlama söz konusu olacak. Döviz fiyatlarında da belki de bir aşağıya doğru düzelme söz konusu olacaktır" dedi.

"Geçen yıl 600 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, 2021 yılında dünyaca ünlü Sultaniye üzümü başta olmak üzere, diğer sofralık üzüm çeşitleri ile nar, şeftali, kiraz, kayısı ve incir gibi toplam 60 kalem ürün ihracatından, 82 değişik ülkeye ihracat yapıldığını ve toplamda 600 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı. Yıldırım, "Bu ihracat içerisinde erkenci sofralık üzüm çeşidi olan Superior Seedless üzümünün miktarının 10 bin ton civarındadır. Bu yıl Superior Seedless cinsi üzüm ihracatının artan rekolteye ve talebe bağlı olarak 12-13 bin ton civarlarında gerçekleşmesini umuyoruz. Gelecekte bu tür çeşitlerin artmasını umuyoruz, sultaniye üzümün yanında, erkenci çeşitlerin de dünya pazarlarında, marketlerde Türk üzümlerinin bir an evvel yer almasını umut ediyoruz. Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında meydana gelen savaş dolayısıyla lojistik noktalarında bir takım olumsuzluklar oluşmuştu. Ancak yatırımcılar, ihracatçı arkadaşlar yeni gemiler alarak, yeni seferler düzenleyerek, bu imkansızlığı olumluya dönüştürdüler. Şu anda geçen yıla oranla her hangi bir eksiğimiz yok. Umarız geçen yıl ulaştığımız ihracat rakamlarının da üzerinde bir ihracat rakamına ulaşacağız. Geçen yıl toplamda 230 bin ton sofralık üzüm ihracatı yapmıştık. Bu yıl ki hedefimiz 250 bin tona ulaşmak. Üzümün başkenti Alaşehir'de yeni bir hasat dönemine yaklaşmış bulunmaktayız. Bölgemizin en erkenci çeşidi olan Superior Seedless üzümler Cuma günü tırlara yüklenerek, yabancı ülkelere ihraç edilmeye başlanacak. Son yıllarda özellikle Superior Seedless denilen ve sultaniye üzümden 15 gün önce hasat edilen bu üzüm albenisi yüksek, yola dayanıklı ve özellikle Rusya Federasyonu tarafından çok beğeni toplayan bir çeşittir. Geçen yıl ülkemizden 8-10 bin ton civarında ihracatı yapılan bu çeşidin bu yıl içerisinde 12-13 bin ton civarlarına çıkacağını umut ediyoruz. Geçen yıl 7-8 TL civarında seyreden üzüm fiyatları bu yıl 12-15 TL arasında alıcı bulmaktadır. Tabi artan maliyetleri de göz önüne aldığımızda üretici için iyi bir çeşit olma unvanını sürdürmekte" diye konuştu.

Öte yandan üzüm bağlarında üzümleri asmalardan kesen, kasalara döşeyen, kasaları taşıyan ve araçlara yükleyen işçiler, işçi ücretlerinin düşük olduğunu belirterek iyileştirme yapılmasını istedi. Kadın üzüm işçileri kesim için günlük 175 TL aldıklarını bu rakamın 200 TL olması gerektiğini söyledi. - MANİSA