Hatay Hassa'da Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birinin altyapısı başladı - Son Dakika
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Hatay Hassa'da Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birinin altyapısı başladı

Hatay Hassa\'da Türkiye\'nin en büyük OSB\'lerinden birinin altyapısı başladı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olacak Hassa OSB'nin altyapı çalışmaları başladı. Vali Masatlı, 41 yatırımcıya arsa tahsisi yapıldığını belirterek bölgenin Orta Doğu'ya açılan kapı konumunda olduğunu söyledi.

Hatay'da Türkiye- Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Hassa ilçesinde Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olacak olan Hassa Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarına başlandı. Bölgenin Orta Doğu'ya açılan kapı olduğuna dikkat çeken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 41 yatırımcıya arsa tahsisi yapıldığını ifade ederek "Hassa OSB; bölgemize, Orta Doğu'ya ve Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ile Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin farklı illerine hizmet edebilecek nitelikte stratejik bir alandadır" dedi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, Baas rejiminin devrilmesiyle 2024 yılının Aralık ayında son bulmuştu. Savaşın sona ermesiyle birlikte bölgede yeniden hayat bulan ticari faaliyetlerin canlandırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye'den çıkan yük tırlarının transit geçiş sistemiyle Suriye ve Orta Doğu ülkeleri üzerinden Arap yarımadasına kadar gitmeye başlaması da bölgedeki ticari hareketliliği arttırdı. Gelecek yıllarda Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve Orta Doğu'ya açılan kapı konumundaki Hatay'ın değerini arttıracak ve binlerce insana ekmek kapısı olacak olan Hassa Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Hatay Valiliği iş birliğinde düzenlenen törenle başladı.

Bölgenin üretim, istihdam, yatırım ve ekonomik potansiyeline güç katacak projenin açılış törenine; Başkanı Mehmet Öntürk, Hassa Kaymakamı Ali Argama, STK temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

"Ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısı konumundaki Hatay'ımızda önemli bir yatırıma başlamış bulunuyoruz"

İnşa edilecek olan Hassa OSB'nin bölgeye hizmet edeceğini ifade eden Vali Masatlı, "Ülkemizin Orta Doğu'ya en yakın noktası olan ve bölgeye açılan kapı konumundaki Hatay'ımızda önemli bir yatırıma şuan itibariyle başlamış bulunmaktayız. Hassa Organize Sanayi Bölgemiz, büyüklüğü itibarıyla Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olacak. Burası; hemen yanı başındaki Amanos Dağları'nın altından biri demir yolu, ikisi kara yolu olmak üzere üç tünelle İskenderun Körfezi'ne bağlanacak olması açısından kritik bir konumda. Ayrıca yanı başımızda Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Yayladağı kapıları bulunuyor. Ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısı konumundaki Hatay'ımızda önemli bir yatırıma başlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla Hassa OSB; bölgemize, Orta Doğu'ya ve Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ile Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin farklı illerine hizmet edebilecek nitelikte stratejik bir alandadır. Bu yatırımı hem şehrimizde üretim ve istihdamın gelişmesi hem de ülke ekonomisine katkı sunması açısından çok kıymetli buluyoruz" dedi.

"Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birinin altyapı çalışmalarına başlamış bulunuyoruz"

Sanayi bölgesinde 41 yatırımcıya arsa tahsisi yapıldığını ifade eden Vali Masatlı, Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birisi olacak olan bölgenin alt yapı çalışmalarına başlandığını ifade ederek "Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birinin altyapı çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla tahsis gerçekleştirdiğimiz 41 yatırımcımız bulunuyor ve yaklaşık 110 parselde çalışmalar sürüyor. Parsellerimiz küçük değil; büyüklükleri 10 bin metrekare ile 140 bin metrekare arasında değişiyor. İnşallah birinci etapta altyapı çalışmalarımız tamamlanır tamamlanmaz yatırımcılarımız fabrika inşaatlarına başlayacak. Amacımız ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin üretimine, istihdamına ve ticaretine en kısa sürede katkı sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay Hassa'da Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birinin altyapısı başladı - Son Dakika

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