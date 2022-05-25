Havza OSB'de 10 fabrika için temel atma töreni düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilecek 10 fabrika için ortak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Havza OSB'de triko, kenevir işleme, aksesuar, süt ürünleri, yem, ahşap yapı ve medikal tıbbi alet alanlarında faaliyet gösterecek 10 fabrika için temel atma töreni düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, kentteki OSB'ler hakkında bilgi verdi.

OSB'lerde yatırım talebinde bulunan yatırımcıları özenle araştırdıklarını belirten Dağlı, "Yatırımcının bunu yapabilecek gücü var mı, neler yapmış, bunları yerinde görmek suretiyle karar veriyoruz. Ardından son toplantıyı yatırımcımızla yapıyoruz. Niyeti ne kadar ciddi, ne kadar istihdam oluşturacak, bu manada incelemelerde bulunuluyor. 10 yatırımcımızın tamamı aynı prosedürden geçmiştir." dedi.

Düzenli olarak kentteki OSB'ler hakkında durum analizi yaptıklarını, bu doğrultuda yol planını hayata geçirdiklerini anlatan Dağlı, her hafta 8 OSB'nin son durumu ve bir haftadaki gelişmeleri incelediğini dile getirdi.

Üretim yapılmadan istihdam olmayacağını, bunun en iyi yolunun da sanayileşmekten geçtiğini vurgulayan Dağlı, "5-6 sene sonra burada tüm sanayi tesisleri çalışır vaziyette, içinde okuluyla, tesisleriyle, çalışanlarıyla ayrı bir dünya olacağını şimdiden görüyor gibiyim. Şimdiden yatırımcılarımızı kutluyorum. Emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un sanayi elektrik tüketiminin 10 yıl önce de Sinop'tan Artvin'e kadar tüm Karadeniz illerinden fazla olduğunu söyledi.

Havza OSB'yi bin dönümden 10 bin dönüme çıkartacaklarının altını çizen Demir, "Burası zamanı gelince de 20 bin dönüme çıkacak. Merzifon, Suluova, Havza, Kavak üst kod olacak. Kuzey Anadolu'nun, Türkiye'nin en önemli sanayi havzası olacak bu bölge. Bunun merkezinde de Havza OSB olacak. Biz, bölge ve Türkiye'ye örnek olacak atılımlara imza atıyoruz." dedi.

Kenevir konusunda dikkat edilmesi gereken konular bulunduğuna dikkati çeken Demir, "Keneviri ilaç sanayisinde değerlendirmediğinizde yeteri kadar ekonomik değeri olamayabiliyor ama burada yatırım tesisleriyle bu eksiklik de tamamlanacak. Dolayısıyla temel attığımız tesisle bugünden sonra kenevir sanayisi, ekimine, ihracatına ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Kurtuluş Savaşı'nın sadece askeri anlamda cephede değil, ekonomik anlamda da verileceğini dile getirerek, "Havza OSB de bir cephe olacak. Şehrimiz ve ülkemiz için bu ekonomik mücadelede üzerimize düşeni yapmak gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, bir fabrikanın inşaatının temeline temsili olarak harç döktü.

Törene Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile iş insanları katıldı.