Bakan Nebati, Togg'la Adana'dan Mersin'e hareket etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati, Togg'la Adana'dan Mersin'e hareket etti

13.04.2023 16:04
Bakan Nebati, Togg'la Adana'dan Mersin'e hareket etti

Adana'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la Mersin'e gitti.

Adana'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la Mersin'e gitti.

AK Parti'nin Mersin Milletvekili Adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hava yoluyla Adana'ya geldi. Havalimanında partililer tarafından karşılanan Bakan Nebati, 06 HMB 89 plakalı yerli otomobil Togg'a bindi.

Direksiyonda gazetecilere açıklama yapan Bakan Nebati, Togg'un artık Türkiye'nin yollarında olduğunu belirterek, "Elhamdülillah Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye'ye yakışıyor. SİHA'larımızla, İHA'larımızla, uçaklarımızla, gemilerimizle, helikopterlerimizle. Allah'ın izniyle bir de bu araçta müthiş bir keyif var. İnşallah sizin de olur. Allah'a emanet olun. Muhteşem bir duygu" dedi.

Konuşmasını tamamlayan Bakan Nebati, daha sonra direksiyonunda olduğu Togg ile Mersin'e hareket etti. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bakan Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na Togg ile katıldı Bakan Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na Togg ile katıldı Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruyor Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruyor Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruyor Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruyor

Mersin, Adana, TOGG, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Togg'la Adana'dan Mersin'e hareket etti - Son Dakika


Son Dakika
15:58 James Rodriguez, Yunanistan'da tutunamadı! Kolombiyalı yıldız, Olympiakos'tan ayrıldı
15:46 Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den bomba iddia: Yeşil Sol Parti seçime sokulmayacak
15:45 Yunanistan macerası kısa sürdü! Olympiakos, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti
15:28 Yazar Şengül Boybaş'ın Atiye dizisine açtığı dava reddedildi
15:24 AVM'de pes dedirten görüntü! Genç kadının fırlattığı ürünleri kapabilmek için yerlerde sürüklendiler
15:18 TFF, Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulundu! UEFA'ya sunulan listede İzmir ve Vodafone Park yer almadı
15:12 TFF, Avrupa Şampiyonası için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu! İzmir ve Vodafone Park listede yok
14:57 21 yıllık ahde vefa! Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda eden Mervan Gül, 1. sıradan aday gösterildi
15:08 2 yıl aradan sonra suskunluğu sona erdi! Şebnem Ferah'dan doğum gününe özel paylaşım
15:06 İmamoğlu, Kerem Kınık'a tepki gösterdi: Görevden alındığı anda kan bağışları hızla artacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2023 16:11:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati, Togg'la Adana'dan Mersin'e hareket etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement