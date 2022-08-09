Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz - Son Dakika
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Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz

09.08.2022 16:13
Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç aldığına ilişkin açıklamalarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın "Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı'' iddiasına tepki gösteren Bakan Nebati, "Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk sunucusu Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında, ' 'Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını'' iddia eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a tepki gösterdi.

"İKİ DURUM DA SİZİN ADINIZA ÜZÜCÜ"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın iddialarına yönelik "Dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı' diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz

"IMF BÜTÜN ÜYE ÜLKELERE KOŞULSUZ REZERV DESTEĞİ SAĞLAMAKTADIR"

IMF'nin üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığını belirten Nebati, SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığını kaydetti.

GEÇEN YIL ABD'YE 112,9 MİLYAR DOLAR, ALMANYA'YA İSE 36 MİLYAR DOLAR REZERV SAĞLANDI

Nebati, bu kapsamda geçen yıl, ABD'ye 112,9 milyar dolar, Almanya'ya 36 milyar dolar, Güney Afrika'ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlandığını ifade ederek, Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildiğini belirtti.

Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı' diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz

"AÇIKLAMALAR GERÇEK DIŞIDIR"

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığına ya da program ilişkisine girilmediğine dikkati çeken Nebati, "Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021'de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı' diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz

Bakan Nebati'nin paylaşımına eklediği 26 Ağustos 2021 tarihli basın duyurusunda, Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahip olduğu, IMF'in 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid-19 salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolar tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığı belirtilmişti. SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'ye, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildiği, IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığı ya da program ilişkisine girilmediği aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı' diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz - Son Dakika
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