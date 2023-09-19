Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, New York\'ta yatırımcılarla görüşmeler yaptı

New York'ta yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin heyecan uyandırmaya devam ettiğini söyledi. Bakan Şimşek, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." dedi.

BAKAN ŞİMŞEK NEW YORK'TA YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ

BM Genel Kurulu zirvesi kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

"TÜRKİYE'YE İLGİ DUYAN KALABALIK BİR YATIRIMCI GRUP"

ABD temasları kapsamında New York'ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Şimşek, bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak Türkiye'ye ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkanı bulduğunu belirtti.

"EKONOMİ PROGRAMININ HEDEFLERİNİ PAYLAŞTIM"

Şimşek, dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programının hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştığını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE FON AKIŞINDA KATKISININ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Bakan Şimşek, şunları kaydetti: " Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."