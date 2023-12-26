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Hepsiburada'nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı 9 Ayda 3 Milyar TL Ticaret Hacmi Oluşturdu - Son Dakika
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Hepsiburada'nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı 9 Ayda 3 Milyar TL Ticaret Hacmi Oluşturdu

Hepsiburada'nın, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla mart ayında başlattığı 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programının 9 aylık sonuçlarını paylaştı.

Hepsiburada\'nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı 9 Ayda 3 Milyar TL Ticaret Hacmi Oluşturdu
26.12.2023 - 11:48,
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Hepsiburada'nın, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla mart ayında başlattığı 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programının 9 aylık sonuçlarını paylaştı. Açıklanan sonuçlara göre bölgedeki KOBİ ve esnafın platform üzerinden ticaret hacmi 3 Milyar TL oldu. 9 ayda bölgede 2400 yeni işletme ise e-ticarete başladı.

Hepsiburada, 6 Şubat 2023 ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programının Mart-Kasım 2023 dönemini kapsayan 9 aylık sonuçlarını açıkladı.

Programla girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilirken, 3172 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon TL'ye ulaştı.

Program ile bölgedeki 16 bine ulaşan KOBİ ve esnaf Hepsiburada'nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkanlarıyla desteklenirken, iki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi yaratılması hedefleniyor.

NET CİRO TOPLAMDA 3 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara, gençlere ve ailelerine eğitim ve sosyal destekleri kapsayan programla bölgedeki aktif satıcıların platform üzerinden ulaştığı net ciro toplamda 3 milyar TL'ye ulaştı. Program kapsamında bölgede faaliyet gösteren aktif satıcıların toplamı ise dokuz ay sonunda 16 bine, toplam ürün satışı 6,2 milyon adede, net sipariş sayısı ise 3,9 milyona ulaştı.

2017 yılından bu yana yürüttüğü "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle desteklemeye devam eden Hepsiburada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de desteğini ilk günden beri sürdürüyor. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve platform üzerinden satış yapan 3 bin 172 girişimci kadın ve kadın kooperatifi deprem felaketinin ardından 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon TL'ye ulaştı.

ADANA VE HATAY E-TİCARET İHTİSAS MERKEZLERİ AÇILDI

Hepsiburada, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla 'E-Ticaret İhtisas Merkezleri' projesini de hayata geçirdi. 3 farklı şehirde kurulacağı açıklanan E-Ticaret İhtisas Merkezleri'nden ilk ikisi Adana ve Hatay'da açılarak faaliyetlerine başladı.

Hepsiburada'nın deprem bölgesinde kurduğu E-Ticaret İhtisas Merkezleri ile mevcut satıcıların yanında olmayı sürdürürken, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcılar için de eğitimler ve programlar düzenleniyor. Bu doğrultuda bölgedeki e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Hepsiburada, deprem bölgesinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için gerçekleştirdiği etkinlikler ile bugüne kadar bölgedeki 4 binden fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaştı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ GENÇLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Hepsiburada ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak 100 genç ile başlattığı "Yarınlara Söz" programı ile deprem bölgesinde eğitimine devam eden ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencileri, "E-Ticaret, Girişimcilik ve Pazarlama" alanında hazırlanan ve yıl boyu sürecek olan eğitimler ile buluşturuyor.

YENİ YILA GİRERKEN, DEPREM BÖLGESİ SATICILARINDAN HER SİPARİŞ BİR DESTEK

Hepsiburada ayrıca 6 şubatta yaşanan deprem felaketi sonrasında, deprem bölgesindeki satıcılara destek olmak için başlattığı "Her Sipariş Bir Destek" kampanyası kapsamında yeni yıla girerken hediye seçenekleriyle tüketicileri hem sevdiklerini yeni yılda mutlu etmek hem de deprem bölgesinde satış yapan iş ortaklarını desteklemeye davet ediyor.

"Her Sipariş Bir Destek" kampanyası kapsamında, kullanıcılar için özel bir sayfa oluşturularak, yeni yıl alışverişlerinde bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve aile işletmeleri, girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek sağlamaya devam ediyor.

Hepsiburada, "Her Sipariş Bir Destek" kampanyasıyla deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine de destek olmak ve yerel kalkınmayı desteklemek için kullanıcılarına, yılbaşı alışverişlerini yaparken hediyelerini deprem bölgesi satıcılarından tercih ederek yeni yılın güzelliklerini anlamlı bir şekilde paylaşma fırsatı sunuyor. Hediye seçenekleri arasında erkek giyim, kadın giyim ve aksesuar ürünleri, ayakkabı ve çantanın yanı sıra kupa, hobi malzemesi, kitap gibi birçok zengin ve çeşitli seçenek bulunuyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı 9 Ayda 3 Milyar TL Ticaret Hacmi Oluşturdu - Son Dakika


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