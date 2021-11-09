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Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı

09.11.2021 13:49
Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, ücret ve sosyal haklar anlamında beklentilerinin olduğunu ve bunların karşılanması gerektiğini söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, ücret ve sosyal haklar anlamında beklentilerinin olduğunu ve bunların karşılanması gerektiğini söyledi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Öz, Kırşehir'de küçük bir örgütlenmeyle başladıkları sendikal faaliyetlerde önemli mesafeler katettiklerini dile getirdi.

Sendikal faaliyetlerin siyasi tercihlerle paralel olmaması gerektiğini vurgulayan Öz, 2019 seçimlerinden sonra İstanbul, Bolu, Çanakkale, İzmir, Antalya ve Ankara ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde HDP'li belediyelerin olduğu bölgelerde, işçinin özgür iradesine saygı duyulduğunu görmediklerini kaydetti.

Geleceğe dair umutları olduğunu anlatan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke adına, milletimiz adına ve çalışanlar adına umutlarımız var. Arkadaşlarımızın ücret ve sosyal haklar anlamında beklentileri var. Bunların karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemde bütün belediye başkanlarımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, yöneticilerimizden günün ekonomik koşullarına uygun olarak ücret ve sosyal haklarımızın bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz ve bekliyoruz. Buna da ihtiyaç var."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın çevrim içi bağlantı ile konuşma yaptığı genel kurula, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, kurum müdürleri ve sendika üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Hızır Gürler, yeniden Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı seçildi.

Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı
Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı
Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı
Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı
Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi, Hizmet İş Sendikası, Hüseyin Öz, Kırşehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi'nin 1. Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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