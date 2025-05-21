HOMETEX Fuarı'nda Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

HOMETEX Fuarı'nda Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor

HOMETEX Fuarı\'nda Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor

HOMETEX Fuarı, uluslararası düzeyde önemli bir buluşma haline geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başarıları vurguladı.

21.05.2025 13:38
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Ev tekstili sektörünün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından HOMETEX Fuarı, ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya ve yeni ticaret köprüleri kurmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarı ziyaret ederek organizasyonun çıtasını her geçen yıl yükselttiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, "Eskiden tekstil firmalarımız farklı ülkelerdeki fuarlarda yer arardı. Şimdi yabancı markalar bizden yer talep ediyor. Bu başarıda Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) büyük katkısı var" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TETSİAD tarafından, BTSO iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'nı gezdi. İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 23 Mayıs Cuma akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, stant açan firmalarla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu'na, BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve TETSİAD Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak eşlik etti.

HOMETEX Fuarı'nın artık uluslararası bir marka haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Geçmiş yıllarda İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki fuarlardan yer arardık. Gelinen noktada, tekstil denince akla İstanbul fuarı geliyor ve yabancı firmalar bizden yer istiyor. Bu, müthiş bir gelişme. TETSİAD'ı, tekstil sektörüne yatırım yapan tüm firmalarımızı ve BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ı bu katkılarından dolayı kutluyorum. Denizli de tekstilde önde gelen şehirlerimizden biri olarak, Babadağ'dan başlayan köklü bir geleneği temsil ediyor. Fuarımızın sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Geçen yıl 175 bin ziyaretçimiz vardı, inşallah bu sene bu sayıyı daha da artıracağız." şeklinde konuştu.

Bu yıl 11 holde, toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX, 700'e yakın katılımcı firmaya ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en güçlü üreticilerinin yanı sıra farklı kıtalardan gelen birçok yabancı marka da yeni sezon koleksiyonlarını ve inovatif ürünlerini HOMETEX sahnesinde sergiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi HOMETEX Fuarı'nda Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor - Son Dakika

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