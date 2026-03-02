Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye\'yi nasıl etkiler?
02.03.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol fiyatları savaş haberleri sonrası yükselişe geçerken; finansal analistler, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik risklerin küresel enerji fiyatları üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirtti. Analistler gelişmelerin Türkiye ekonomisi için olumsuz etkileri olabileceğini de ifade etti.

Finansal analist Salih Oğuzhan Sever, piyasalardaki ilk reaksiyonun doğrudan enerji fiyatlarına yansıdığını belirterek "Jeopolitik riskin merkezinde Hürmüz Boğazı yer alıyor. Küresel petrol arzının önemli kısmı bu geçitten sağlanıyor. Olası bir kapanma ya da arz kesintisi ihtimali fiyatlamaların ana belirleyicisi olur" dedi.

Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer ile Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun küresel piyasalardaki etkilerine yönelik değerlendirme yaptı.

"KRİTİK BAŞLIK HÜRMÜZ BOĞAZI"

Sever, "Piyasalardaki ilk reaksiyon doğrudan enerji fiyatlarına yansıdı. Jeopolitik riskin merkezinde Hürmüz Boğazı yer alıyor. Küresel petrol arzının önemli kısmı bu geçitten sağlanıyor. Olası bir kapanma ya da arz kesintisi ihtimali fiyatlamaların ana belirleyicisi. Savaş haberleri sonrası Brent petrol 73 dolar seviyesinden hızla 80 doların üzerine çıkarak 82 doları test etti. Gün içinde yüzde 7'ye varan artışın ardından fiyatlar 77-78 dolar bandında dengelendi. Asya piyasaları yüzde 1-1.5 arası düşüşle işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4.10 seviyelerinden yüzde 3.96'ya geriledi. Altın yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, dolar yatay seyrediyor. Euro cephesinde negatif açılış dikkat çekiyor" diye konuştu.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRABİLİR"

Sever, "Enerji fiyatları Türkiye ekonomisi açısından kritik. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın enflasyona 0.5 ila 1 puan arası olumsuz etkisi olabiliyor. Brent petrolün 100 dolara yönelmesi halinde; motorin fiyatlarının 75 TL'ye, benzin fiyatlarının 70 TL'nin üzerine çıkması, doğal gaz maliyetlerinin artması enflasyonla mücadeleyi ciddi şekilde zorlaştırabilir. Ocak ve şubat ayı enflasyon verileri zaten yüksek geldi. Enerji şoku ikinci tur etkiler yaratabilir. Altının petrol kadar sert bir tepki vermemesinin nedeni gerilimin bir miktar önceden fiyatlanmış olması" ifadelerini kullandı.

TCMB'DEN LİKİDİTE HAMLESİ

Sever, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını açıkladı. Bu adımlar, hem likiditeyi sıkılaştırma hem de kur oynaklığını sınırlama amacı taşıyor. Jeopolitik tansiyonun düşmemesi halinde önümüzdeki günler hatta haftalar boyunca dalgalanma sürebilir. Özellikle, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, ABD cephesinden gelecek diplomatik mesajlar ve Brent petrolde 81-82 dolar eşiği piyasaların yönü açısından belirleyici olacak" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Evren Çakarer ise Türkiye piyasalarının jeopolitik konumu nedeniyle gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirterek "Türkiye CDS primi 234 seviyelerine yükseldi. Vadeli piyasalarda açılış yüzde -3'ün üzerinde gerçekleşti. Gün içi dalgalanma yüzde -3.50 bandına kadar genişledi. Bu düşüşü jeopolitik konjonktür içinde 'normal reaksiyon' olarak görüyoruz. Ancak tansiyon düşmezse satış baskısı devam edebilir. 81-82 dolar seviyesi teknik ve psikolojik eşik. Bu bandın üzerinde kalıcılık sağlanırsa 90 dolar, Hürmüz kaynaklı arz şoku yaşanırsa 100 dolar ve üzeri seviyeler masaya gelebilir" dedi.

Çakarer, "Yaşanan dalgalanma sonrası ekonomi yönetimi ve piyasa otoriteleri de devreye girdi. Açığa satış işlemleri 6 Mart'a kadar yasaklandı. Emir/işlem oranı 5'e 1'den 3'e 1'e düşürüldü. Açığa satış kapatıldı. Bu adımlar aşırı oynaklığı sınırlamaya yönelik koruyucu tedbirlerdir. Enerji arzında kalıcı bir kesinti yaşanmadığı sürece dalgalanma yönetilebilir kalabilir; ancak petrol fiyatlarında kalıcı bir 100 dolar senaryosu Türkiye açısından hem enflasyon hem de büyüme görünümünü yeniden şekillendirebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek duyurdu Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı
ABD’li eski istihbarat subayı İran’da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:17:03. #7.11#
SON DAKİKA: Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.