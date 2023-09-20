İBB İSPARK Katlı Otoparkında Kiralama Şirketlerine Ait Otomobiller Görüntülendi - Son Dakika

İBB İSPARK Katlı Otoparkında Kiralama Şirketlerine Ait Otomobiller Görüntülendi

İBB İSPARK Katlı Otoparkında Kiralama Şirketlerine Ait Otomobiller Görüntülendi
Son Güncelleme: 20.09.2023 15:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK'ın Seyrantepe'deki katlı otoparkında, araç kiralama şirketlerine ait olduğu iddia edilen onlarca sıfır araç görüntülendi. İddialara göre, bu alanlar İBB tarafından filolara ve otomotiv galerilerine kiralanmaktadır. Ayrıca, otoparkın diğer katlarında ise vatandaşlardan 1 günlük ücret peşin alınmaktadır.

İBB'nin Seyrantepe'deki İSPARK Katlı Otoparkında onlarca sıfır ile kiralama şirketlerine ait otomobil görüntülendi. Araçların bulunduğu alanların İBB tarafından filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK'ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) Kağıthane Seyrantepe'de bulunan katlı otoparkında araç kiralama şirketleri ve otomobil galerilerine ait olduğu iddia edilen onlarca araç görüntülendi.

Sıfır araçların bulunduğu katların firmalara kiralandığı iddia edildi

Seyrantepe Katlı Otoparkı'nın açık alanında ve eksi birinci katında bulunan araçların yanına vatandaşların araçlarının park edilmesine izin verilmediği, bu alanların filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia edildi.
Vatandaştan 1 günlük ücret peşin alınıyor
Öte yandan, otoparkın diğer katlarına araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan 80 TL'lik 1 günlük otopark ücretinin girişte peşin alındığı ve kısa süreli park etme durumunda da aynı tarifenin uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB İSPARK Katlı Otoparkında Kiralama Şirketlerine Ait Otomobiller Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB İSPARK Katlı Otoparkında Kiralama Şirketlerine Ait Otomobiller Görüntülendi - Son Dakika
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