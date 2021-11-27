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İBB'nin yeni taksi teklifi 11. kez reddedilirken, taksiciler de boş durmadı. Yüzde 100'e varan zam istediler! - Son Dakika

İBB'nin yeni taksi teklifi 11. kez reddedilirken, taksiciler de boş durmadı. Yüzde 100'e varan zam istediler!

27.11.2021 12:26

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı dün 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisinde yapıldı. Toplantıda İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 11. kez reddedildi.

TAKSİCİLER ZAM İSTEDİ

UKOME toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ek gündem maddesi olarak zam talebinde bulundu. Aksu, "Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını ayrıca trafik yoğunluğuna göre duyarlı dinamik taksimetreye geçilmesini, ticari taksilerde ve bütün ticari araçlarda kullanılan araçların kullanım yaşının 6 yaştan, 8 yaşa, taksi dolmuşlarda kullanımının, 10 yaştan 12 yaşa çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bir siz eksiktiniz! İstanbul'da taksiciler yüzde 100'lük varan zam istedi

"ŞOFÖR ÇALIŞMA YAŞ SINIRI 69 YAŞ OLSUN"

Eyüp Aksu, "Aynı zamanda ticari araçlarda İBB çalışma ruhsatı süresini dolduran, esnafımızın araç ruhsat sürelerinin 1 yıl uzatılmasını, takside kullanılan araçlarda segment dayatmasının kaldırılarak rekabete açılmasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından taksilerde kullanılan araçlarda yüzde 51 yerli ve millilik şartının aranmadığı İstanbul'da kullanılan araçlarda zorunlu olan yüzde 51 yerli ve millilik şartının kaldırılmasını, ticari araçlarda Ulaştırma Bakanlığımızın oluru ile uzatılan şoför çalışma yaş sınırının 69 yaş olarak güncellenmesini, takside kullanılan araçlarda ilk alım yaşının yıl sonuna kadar 0-2 yaş sınırlanmasının süresiz devam etmesini Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu olarak ek gündem maddesi olarak sunuyoruz" diye konuştu.

Bir siz eksiktiniz! İstanbul'da taksiciler yüzde 100'lük varan zam istedi

DAHA SONRA GÜNDEME ALINACAK

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise bu maddelerin ikinci bir UKOME gündemi olduğunu ve bu taleplerin bir sonraki UKOME toplantısına kadar incelenip, sonrasında gündeme alınması gerektiğini söyledi.

İBB'nin yeni taksi teklifi 11. kez reddedilirken, taksiciler de boş durmadı. Yüzde 100'e varan zam istediler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksi, Eyüp, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İBB'nin yeni taksi teklifi 11. kez reddedilirken, taksiciler de boş durmadı. Yüzde 100'e varan zam istediler! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İBB'nin yeni taksi teklifi 11. kez reddedilirken, taksiciler de boş durmadı. Yüzde 100'e varan zam istediler! - Son Dakika
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